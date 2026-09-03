Raúl Asencio, joueur du Real Madrid, a été condamné pour avoir presque quadruplé la limite légale d'alcoolémie

Le joueur du Real Madrid a été condamné pour un taux d'alcoolémie très élevé.

Un coup dur pour le Real Madrid. Il a été condamné pour une infraction au code de la route après avoir été contrôlé positif à l'alcoolémie à Gran Canaria . Le défenseur central a été interpellé dans le sud de l'île et présentait un taux d'alcoolémie de 0,90 mg/l , soit près de quatre fois la limite légale de 0,25 mg/l et dépassant également le seuil pénal de 0,60 mg/l.

L'incident s'est produit aux premières heures du 16 août dans la commune de San Bartolomé de Tirajana , au sud de Gran Canaria. Selon Atlántico Hoy, une info confirmée par d'autres médias, le footballeur a été arrêté à un contrôle routier de routine alors qu'il conduisait une Porsche.

Raúl Asencio n'a pas hésité et a immédiatement reconnu les faits reprochés. La peine prononcée comprend une amende de 14 400 euros , payable sur quatre mois à raison de 120 euros par jour, et la suspension de son permis de conduire pour huit mois. Cela intervient dans un très mauvais moment, car le joueur fait également face à une autre procédure judiciaire à Gran Canaria dans une autre affaire. Le footballeur est convoqué à un procès concernant la diffusion présumée de vidéos à caractère sexuel enregistrées sans consentement en 2023, une affaire dans laquelle d'autres anciens joueurs des équipes de jeunes du Real Madrid sont également impliqués. Ce procès est prévu les 3, 4 et 7 septembre à Las Palmas de Gran Canaria.

Et cette affaire n'a pas fait plaisir au Real ni a José Mourinho. Le Portugais a confirmé en conférence de presse ce jeudi 3 septembreque le club avait "ouvert une procédure disciplinaire" et qu'il s'en était expliqué avec son joueur. "À l'intérieur du club, c'est un véritable professionnel. Quand il était en forme, personne ne s'entraînait plus et mieux que lui. (...) Mais être joueur du Real Madrid, c'est l'être 24 heures sur 24", a regretté le coach portugais.