DIRECT. PSG - Monaco : suivez le match et le score

A l'occasion de la 3e journée de Ligue 1, le PSG reçoit Monaco au Parc des Princes pour un véritable choc. Un test corsé pour les hommes de Luis Enrique.

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21:00 - L'entrée des joueurs sur la pelouse ! Les deux formations font leur entrée sur la pelouse du Parc des Princes. Coup d'envoi de PSG - Monaco à suivre dans quelques instants !

20:56 - Une pluie de prolongations surprises pour le PSG, dont Luis Enrique ! Quelques instants avant le coup d'envoi de PSG - Monaco, le club parisien a fait un petit cadeau à ses supporters : les prolongations de Pacho, Neves, Ruiz, Beraldo, Mayulu et du coach Luis Enrique !

20:55 - Suivez le match en direct Suivez PSG - Monaco, choc de cette 3e journée de Ligue 1.

20:50 - Le Parc des Princes est flambant neuf Après avoir eu beaucoup de retard sur la préparation de sa pelouse en ouverture de championnat, le PSG présente un Parc des Princes tout neuf avec une nouvelle pelouse hybride posée par l'équipe du jardinier du club, Jonathan Calderwood.

20:45 - Monaco peut reprendre sa place de leader Forte d'un début de saison solide avec deux succès consécutifs (1-0 face au Havre puis 2-0 face à Marseille), l'ASM a l'occasion de reprendre sa place de leader en cas de succès face au PSG ce soir. C'est pour l'instant Lille qui trône en tête de Ligue 1 (7 points).

20:35 - La composition de Monaco ! Pas de surprise dans la composition concoctée par Filipe Luis. Dier et Vanderson formeront la charnière centrale. Camara et Idumbo sont titulaires aux ailes tandis que l'attaque monégasque sera portée par le duo Brunner - Coulibaly. Le 11 de départ monégasque pour #PSGASM pic.twitter.com/XVRdOYMEUV — AS Monaco (@AS_Monaco) September 4, 2026

20:24 - La composition du PSG ! Pour ce PSG - Monaco, Luis Enrique place Zaire Emery au poste de latéral gauche. Devant, Akliouche est positionné dans l'axe, encadré par Doué et Kvara. Notre XI de départ ! #PSGASM I #Ligue1 pic.twitter.com/tAFhk2IRx5 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 4, 2026

20:16 - Le PSG est attendu au tournant Après deux matches nuls d'entrée (2-2 face à Rennes et Lille), ce PSG - Monaco est l'occasion pour les hommes de Luis Enrique de valider leur première victoire en cette saison 2026-2027. Les Parisiens recolleraient ainsi avec le wagon de tête alors qu'ils ne pointent pour l'instant qu'à la 11e place de la Ligue 1.

20:08 - Monaco, un adversaire coriace pour le PSC Face au PSG, l'AS Monaco est l'un des rares clubs à faire de la résistance. En effet, sur les quatre dernières confrontations entre ces deux clubs, Paris n'est parvenu à gagner qu'à une seule reprise, contre deux succès pour l'ASM. Le club de la Principauté reste d'ailleurs sur une victoire au Parc des Princes (1-3) la saison dernière.

20:00 - PSG - Monaco, c'est dans 1h ! Le coup d'envoi de PSG - Monaco se rapproche puisque dans 1h, Jérôme Brisard sifflera le début du choc de la 3e journée de Ligue 1.

19:45 - Digne pas dans le groupe du PSG Alors que la compo parisienne pour ce PSG - Monaco ne devrait plus trop tarder, à noter que Digne n'a pas été retenu dans le groupe alors même que Nuno Mendes est blessé. C'est un réel déclassement dans la hiérarchie pour le latéral français, venu au PSG en tant que n2 derrière le Portugais.

19:00 - Monaco vise une passe de trois rare Après deux victoires lors de ses deux premiers matches de Ligue 1, l’AS Monaco pourrait entamer une saison dans l’élite par trois succès pour la deuxième fois au 21e siècle, après 2017-2018 (4).

18:30 - Filipe Luis : "Affronter le meilleur entraîneur du monde" Pour sa première saison sur le banc de l'ASM, Felipe Luis n'a pas caché son admiration pour son homologue espagnol : "Nous allons affronter l’une des meilleures équipes de l’histoire du football. Je vais affronter, une fois de plus, le meilleur entraîneur du monde, ou probablement l’un des trois meilleurs de l’histoire, et j’ai le privilège de vivre ce moment. Ce qu’il apporte au football, sa personnalité, sa façon de parler, de se comporter, l’attention qu’il porte au groupe… Comme je l’ai dit, il montre aux autres comment gérer un groupe de joueurs et comment diriger un grand club."

17:00 - Le point sur le groupe monégasque avant le PSG Avant ce Monaco - PSG, trois joueurs manquent à l'appel côté monégasque : Fati, Balogun (genou) et Diop (cuisse). Si ce dernier a repris l'entraînement collectif, Filipe Luis assure qu'il "a besoin de plus de temps pour revenir".

16:29 - Luis Enrique sur le mercato du PSG : "Je suis content" En conférence de presse avant PSG - Monaco, Luis Enrique s'est montré satisfait du mercato, malgré les départs : "Ce que je peux dire, c’est que je suis content On a fait un mercato exceptionnel, ça ne fait aucun doute. Le président et Luis Campos ont fait un travail formidable. Il faut aussi respecter les règles du fair-play financier, tu ne peux pas seulement acheter, tu dois aussi bien vendre. Pour moi, on est la meilleure équipe d’Europe sur le terrain, mais aussi en dehors".

15:03 - Sur quelle chaîne suivre PSG - Monaco ? PSG - Monaco est à retrouver en exclusivité sur Ligue 1+, juste après la rencontre de 19h00 entre l'OL et Auxerre.