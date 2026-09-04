PSG - Monaco : "Tu ne peux pas..." Luis Enrique se lâche avant le choc, heure et chaîne TV

Theo Mouton

PSG - Monaco : "Tu ne peux pas..." Luis Enrique se lâche avant le choc, heure et chaîne TV A l'occasion de la 3e journée de Ligue 1, le PSG reçoit Monaco au Parc des Princes à 21h05. Un choc de haute volée entre deux équipes encore invaincues, même si les hommes de Luis Enrique sont attendus au tournant.

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17:00 - Le point sur le groupe monégasque avant le PSG

Avant ce Monaco - PSG, trois joueurs manquent à l'appel côté monégasque : Fati, Balogun (genou) et Diop (cuisse). Si ce dernier a repris l'entraînement collectif, Filipe Luis assure qu'il "a besoin de plus de temps pour revenir".

16:29 - Luis Enrique sur le mercato du PSG : "Je suis content"

En conférence de presse avant PSG - Monaco, Luis Enrique s'est montré satisfait du mercato, malgré les départs : "Ce que je peux dire, c’est que je suis content On a fait un mercato exceptionnel, ça ne fait aucun doute. Le président et Luis Campos ont fait un travail formidable. Il faut aussi respecter les règles du fair-play financier, tu ne peux pas seulement acheter, tu dois aussi bien vendre. Pour moi, on est la meilleure équipe d’Europe sur le terrain, mais aussi en dehors".

15:03 - Sur quelle chaîne suivre PSG - Monaco ?

PSG - Monaco est à retrouver en exclusivité sur Ligue 1+, juste après la rencontre de 19h00 entre l'OL et Auxerre.

15:00 - Jour de choc !

Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre site pour suivre en direct commenté le choc de la 3e journée de Ligue, PSG - Monaco. Coup d'envoi à 21h05 au Parc des Princes.

La rencontre de la 3e journée de Ligue 1, PSG - Monaco, a été programmée ce vendredi 4 septembre à 21h05 au Parc des Princes. PSG - Monaco est à retrouver en exclusivité sur Ligue1+