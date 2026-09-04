PSG - Monaco : "Tu ne peux pas..." Luis Enrique se lâche avant le choc, heure et chaîne TV
A l'occasion de la 3e journée de Ligue 1, le PSG reçoit Monaco au Parc des Princes à 21h05. Un choc de haute volée entre deux équipes encore invaincues, même si les hommes de Luis Enrique sont attendus au tournant.
17:00 - Le point sur le groupe monégasque avant le PSG
Avant ce Monaco - PSG, trois joueurs manquent à l'appel côté monégasque : Fati, Balogun (genou) et Diop (cuisse). Si ce dernier a repris l'entraînement collectif, Filipe Luis assure qu'il "a besoin de plus de temps pour revenir".
16:29 - Luis Enrique sur le mercato du PSG : "Je suis content"
En conférence de presse avant PSG - Monaco, Luis Enrique s'est montré satisfait du mercato, malgré les départs : "Ce que je peux dire, c’est que je suis content On a fait un mercato exceptionnel, ça ne fait aucun doute. Le président et Luis Campos ont fait un travail formidable. Il faut aussi respecter les règles du fair-play financier, tu ne peux pas seulement acheter, tu dois aussi bien vendre. Pour moi, on est la meilleure équipe d’Europe sur le terrain, mais aussi en dehors".
15:03 - Sur quelle chaîne suivre PSG - Monaco ?
PSG - Monaco est à retrouver en exclusivité sur Ligue 1+, juste après la rencontre de 19h00 entre l'OL et Auxerre.
La rencontre de la 3e journée de Ligue 1, PSG - Monaco, a été programmée ce vendredi 4 septembre à 21h05 au Parc des Princes. PSG - Monaco est à retrouver en exclusivité sur Ligue1+