Betis - Real Madrid : les compos probables, heure et chaîne TV
Invaincu en championnat, le Real Madrid de Kylian Mbappé se déplace sur la pelouse du Real Betis lors de la 4e journée de Liga ce vendredi soir. Un choc à suivre sur DAZN et sur Disney+ dès 21 heures.
17:03 - Débuts réussis pour Mourinho au Real Madrid
Pour son grand retour sur le banc du Real Madrid, José Mourinho n'a pas manqué ses premiers matchs, avec trois succès lors des trois premières journées de Liga, dont deux belles victoires à domicile contre la Real Sociedad (4-1) et Malaga (4-0). Sur la pelouse du Betis, l'entraîneur portugais va devoir négocier son premier déplacement compliqué avant de retrouver une de ses anciennes équipes mardi prochain en Ligue des champions : l'Inter.
16:14 - Les compositions probables du Betis et du Real Madrid
Pour cette affiche de la 4e journée de Liga entre le Betis et le Real Madrid, l'entraîneur sévillan Manuel Pellegrini sera privé de trois joueurs importants : Giovani Lo Celso, Abde Ezzalzouli et Dani Ceballos, qui vient d'arriver en provenance du... Real Madrid. Côté madrilène, José Mourinho doit composer sans de nombreux joueurs : Aurélien Tchouaméni, Endrick, Éder Militao, Rodrygo, Ferland Mendy, Thiago Pitarch et Raul Asencio.
- Le onze de départ probable du Betis : Valles - Bellerin, Llorente, Natan, F. Garcia - Fornals, M. Roca - Antony, Isco, Riquelme - Cucho.
- Le onze de départ probable du Real Madrid : Courtois - Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella - B. Silva, Valverde - A. Güler, Bellingham, Vinicius - Mbappé.
15:31 - Sur quelle chaîne suivre Betis - Real Madrid
Le match de la 4e journée de Liga Betis - Real Madrid est programmé ce vendredi 4 septembre 2026 à 21h00. Et, nouveauté cette saison, c'est désormais sur DAZN ou sur Disney+ que vous pourrez regarder ce match en direct.
15:02 - Bonjour à toutes et à tous !
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour suivre le match Betis - Real Madrid, match comptant pour la 4e journée de Liga. Le coup d'envoi sera donné à 21 heures par M. Hernandez Hernandez sur la pelouse du stade de La Cartuja, puisque l'enceinte habituelle du Betis, le stade Benito-Villamarin, est toujours en travaux.
Le match Betis - Real Madrid, comptant pour la 4e journée de Liga, a été fixé le vendredi 4 septembre 2026, à 21h00. Comme c’est le cas pour tous les matchs de Liga cette saison, il y a deux choix pour voir ce Betis - Real Madrid : la rencontre a été programmée par DAZN et Disney+.