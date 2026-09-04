DIRECT. Betis - Real Madrid : suivez le match et le score

Le Real Madrid de Kylian Mbappé négocie un déplacement difficile sur la pelouse du Betis en Liga ce vendredi dès 21 heures. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

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20:57 - Les équipes pénètrent sur la pelouse Les joueurs du Real Betis Balompié et du Real Madrid pénètrent sur la pelouse du stade de La Cartuja de Séville ! Le coup d'envoi sera donné dans quelques instants.

20:52 - Un déplacement qui réussit rarement au Real Madrid José Mourinho a bien raison de se méfier de ce déplacement sur la pelouse du Betis, ce vendredi soir lors de la 4e journée de Liga. Les derniers voyages à Séville ont souvent été compliqués ces dernières saisons pour le Real Madrid. La dernière victoire madrilène sur le terrain du Betis remonte ainsi à août 2021. En Liga, les quatre derniers déplacements se sont soldés sur trois matchs nuls et une défaite, en mars 2025 (2-1). En avril dernier, les deux équipes s'étaient séparées sur un match nul (1-1).

20:45 - Real Madrid-Mourinho: "Nous devons être un grand Real Madrid" Malgré son retour pour l'instant réussi sur le banc madrilène, José Mourinho sait bien que tout est encore loin d'être parfait et que son équipe n'est pas encore au niveau attendu. C'est pourquoi il se méfie de ce déplacement à Séville, où affronter le Betis n'est jamais une partie de plaisir. "Ce sera difficile de gagner contre le Betis si nous ne sommes pas à notre meilleur niveau, a-t-il expliqué en conférence de presse cette semaine. Nous devons être un grand Real Madrid."

20:37 - Quels pronostics pour Betis - Real Madrid ? Pour cette rencontre de la 4e journée de Liga, le Real Madrid est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour ce déplacement sur la pelouse du Betis. La cote pour une victoire des Merengue oscille entre 1,3 et 1,5 tandis que celle d'une victoire des Andalous à domicile se situe entre 6 et 7. La cote pour un match nul est d'environ 5.

20:30 - Comment voir Betis - Real Madrid en direct Ce match entre le Betis et le Real Madrid, comptant pour la 4e journée de Liga, ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera visible sur DAZN et Disney+, deux chaînes pour lesquelles il faut souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Verdiblancos et les Merengue, à partir de 21h ce vendredi 4 septembre, il faudra se rendre sur le site de DAZN ou sur celui de Disney+.

20:22 - Real Madrid: Mbappé, Camavinga et Konaté titulaires Pour ce déplacement sur la pelouse du Betis, José Mourinho aligne à nouveau son équipe des titulaires après avoir fait cinq changements la semaine passée contre Malaga (4-0). Seule surprise, Eduardo Camavinga est à nouveau titulaire, préféré à Bernardo Silva au milieu. Kylian Mbappé débute évidemment devant, avec un trio Vinicius - Bellingham - Güler derrière lui. Pour rappel, José Mourinho doit composer sans de nombreux joueurs : Aurélien Tchouaméni, Endrick, Éder Militao, Rodrygo, Ferland Mendy, Thiago Pitarch et Raul Asencio. Le onze de départ du Real Madrid : Courtois - Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella - Valverde, Camavinga - A. Güler, Bellingham, Vinicius - Mbappé. ????✅ ¡Nuestro XI inicial!

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20:15 - Betis: Pellegrini ne révolutionne rien Pour cette affiche de la 4e journée de Liga contre le Real Madrid, l'entraîneur du Betis Manuel Pellegrini est privé de trois joueurs importants : Giovani Lo Celso, Abde Ezzalzouli et Dani Ceballos, qui vient d'arriver en provenance du... Real Madrid et qui n'est pas encore prêt à jouer. Deux anciens joueurs du Real Madrid sont alignés ce soir dans les rangs des Verdiblancos, Isco et Fran Garcia, lui aussi arrivé de la Casa Blanca cet été à Séville. Le onze de départ du Betis : Valles - Bellerin, Llorente, Natan, F. Garcia - M. Bernal, M. Roca - Antony, Isco, Fornals - Cucho. ????????????



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20:08 - Le Real Madrid vise le 4 sur 4 Après trois succès lors des trois premières journées, le Real Madrid espère poursuivre sur sa lancée ce vendredi soir à Séville, sur la pelouse du Betis. Les joueurs de José Mourinho ont impressionné lors de ces trois premiers matchs, avec dix buts inscrits pour seulement deux encaissés. Mais en face, le Real Betis réussit également un début de saison solide, malgré le couac la semaine dernière à Levante (2-5). Sur le papier, les Merengue sont favoris, mais attention, car le Real Madrid ne s’est plus imposé à l'extérieur contre le Betis depuis cinq ans.

20:01 - Coup d'envoi de Betis - Real Madrid dans une heure Le coup d'envoi du match Betis - Real Madrid, comptant pour la 4e journée de Liga, sera donné dans moins d'une heure, à 21 heures par M. Hernandez Hernandez sur la pelouse du stade de La Cartuja, puisque l'enceinte habituelle du Betis, le stade Benito-Villamarin, est toujours en travaux.

19:39 - Le Betis veut se relever Après deux succès lors des deux premières journées contre la Real Sociedad (1-0) et à Valence (0-1), le Betis a coulé dans les grandes largeurs la semaine passée à Levante (5-2). Simple anomalie ou révélation des faiblesses de l'équipe entraînée par le Chilien Manuel Pellegrini ? La réception du Real Madrid va permettre d'en savoir plus, tout comme le déplacement sur la pelouse de Lille, mardi soir (21 heures) en Ligue des champions.

18:55 - Real Madrid: La "hache de guerre est enterrée" entre Mbappé et Bellingham Sujet de crispations la saison passée, la relation entre Kylian Mbappé et Jude Bellingham semble apaisée en ce début de saison sous les ordres de José Mourinho. L'entraîneur portugais a repositionné l'Anglais plus haut sur la pelouse et lui laisse beaucoup plus de libertés que Xabi Alonso ou Alvaro Arbeloa la saison passée. Cela paye, puisqu'en trois matchs, Bellingham compte 2 buts et 2 passes décisives et que Mbappé a quant à lui marqué 4 buts. D'après le média espagnol El Chiringuito de Jugones, "la hache de guerre est enterrée" entre les deux joueurs. C'est incontestablement l'une des réussites de José Mourinho depuis son arrivée, mais reste à voir comme cela évoluera au fil de la saison.

17:58 - Mbappé en grande forme Dans la lignée de sa Coupe du monde 2026 très réussie sur le plan personnel, Kylian Mbappé marque les esprits dans ce début de saison sous le maillot du Real Madrid. Le Français a déjà inscrit 4 buts en 3 rencontres de Liga... même s'il n'est pas pour autant le meilleur buteur du championnat. Raphinha (FC Barcelone) fait pour l'instant mieux, avec 5 buts inscrits.

17:03 - Débuts réussis pour Mourinho au Real Madrid Pour son grand retour sur le banc du Real Madrid, José Mourinho n'a pas manqué ses premiers matchs, avec trois succès lors des trois premières journées de Liga, dont deux belles victoires à domicile contre la Real Sociedad (4-1) et Malaga (4-0). Sur la pelouse du Betis, l'entraîneur portugais va devoir négocier son premier déplacement compliqué avant de retrouver une de ses anciennes équipes mardi prochain en Ligue des champions : l'Inter.

16:14 - Les compositions probables du Betis et du Real Madrid Pour cette affiche de la 4e journée de Liga entre le Betis et le Real Madrid, l'entraîneur sévillan Manuel Pellegrini sera privé de trois joueurs importants : Giovani Lo Celso, Abde Ezzalzouli et Dani Ceballos, qui vient d'arriver en provenance du... Real Madrid. Côté madrilène, José Mourinho doit composer sans de nombreux joueurs : Aurélien Tchouaméni, Endrick, Éder Militao, Rodrygo, Ferland Mendy, Thiago Pitarch et Raul Asencio. Le onze de départ probable du Betis : Valles - Bellerin, Llorente, Natan, F. Garcia - Fornals, M. Roca - Antony, Isco, Riquelme - Cucho.

Le onze de départ probable du Real Madrid : Courtois - Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella - B. Silva, Valverde - A. Güler, Bellingham, Vinicius - Mbappé.

15:31 - Sur quelle chaîne suivre Betis - Real Madrid Le match de la 4e journée de Liga Betis - Real Madrid est programmé ce vendredi 4 septembre 2026 à 21h00. Et, nouveauté cette saison, c'est désormais sur DAZN ou sur Disney+ que vous pourrez regarder ce match en direct.