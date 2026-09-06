DIRECT. OM - Paris FC : deux buts en 7 minutes, c'est déjà fou à Marseille, suivez le score et le match

L'Olympique de Marseille reçoit le Paris FC ce dimanche soir en clôture de la 3e journée de Ligue 1 dans une rencontre déjà très importante pour les Olympiens qui restent sur une défaite. Suivez le match en direct.

En direct

20:57 - Le pressing marseillais (12') L'équipe de Bruno Genesio est très haute sur le terrain dans ce début d'OM - Paris FC. L'égalisation de Gouiri a donné du feu dans les jambes phocéennes.

20:55 - L'arrêt de Trapp (10') Et l'OM domine désormais copieusement ce début de match. Gomes frappe depuis l'extérieur de la surface mais Trapp ne prend aucun risque en déviant en corner.

20:53 - La frappe de Gouiri ! (9') Quel travail d'Harit qui rentre dans la surface avant de centrer pour Gouiri qui frappe en première intention. C'est dévié en corner.

20:51 - LA RÉPONSE DE L'OM (7') Qu'il est bien parti cet OM - Paris FC ! Sur une grossière erreur de Chergui, Gouiri en profite et égalise dans ce début de match complètement fou au Vélodrome.

20:50 - L'intervention d'Aguerd (5') Cette fois, la défense marseillaise est plus vigilante et Aguerd empêche Sinayoko de progresser. Le défenseur marocain obtient finalement un coup de sifflet.

20:48 - Gros coup de froid (3') Le Stade Vélodrome n'a pas eu le temps de chauffer la voix et est bien calme après cette ouverture du score très précoce du Paris FC.

20:46 - Une entame cauchemardesque pour Marseille ! Suivez le match 27 secondes de jeu et l'OM encaisse déjà un but face à un Paris FC clinique après un sacré numéro de Kolesoho. Sinayoko conclut.

20:45 - Le coup d'envoi d'OM - Paris FC est donné ! Et c'est parti pour la dernière rencontre de la 3e journée de Ligue 1. L'OM affronte le Paris FC pour essayer de retrouver le chemin de la victoire contre une équipe invaincue.

20:37 - L'ambiance grimpe ! À moins de dix minutes du coup d'envoi de ce OM - Paris FC, les deux équipes ont regagné les vestiaires après l'échauffement et ne vont plus tarder à revenir sur la pelouse pour jouer cette rencontre de la 3e journée de Ligue 1.

20:31 - Un match très particulier pour Ilan Kebbal Marseillais de naissance et supporter de l'OM, le joueur du Paris FC Ilan Kebbal est titulaire ce soir au Stade Vélodrome. Et les premières rumeurs de l'été l'envoyait au sein des rangs phocéens. Mais les problèmes financiers ont finalement fait capoter le projet.

20:23 - "On n'est pas encore à l'objectif", Stephane Richard sur la situation de l'OM "Globalement, l'effectif s'est réduit. On a pu engranger une baisse de la masse salariale très importante, la plus importante de l'histoire du club. Il y a encore des discussions avec certains joueurs et je leur en remercie. On doit montrer à la DNCG tout ce qu'on a fait. On est pas à l'objectif encore c'est clair. Tout ce qu'on peut faire encore nous aidera au plaidoyer de la fin d'année", a assuré le président de l'OM au micro de Ligue 1+ alors que Marseille traverse une période financière bien compliquée. " ' '"

Stéphane Richard, président de l'OM, évalue la situation actuelle du club pic.twitter.com/vZQZDdUOdO — L1+ (@ligue1plus) September 6, 2026

20:16 - Environ 55000 spectateurs attendus Le Stade Vélodrome ne sera pas comble ce soir mais bien rempli pour autant. En effet, 55000 spectateurs sont attendus dans les tribunes du Stade Vélodrome. L'ambiance risque d'être, comme souvent, bouillante.

20:09 - Bruno Genesio aime le Paris FC La saison passée, lorsqu'il entrainait le LOSC, Bruno Genesio avait parfaitement réussi ses confrontations avec le Paris FC avec deux victoires en deux matchs disputés. Un signe de bon augure avant de retrouver l'équipe de la capitale ?

20:02 - Rejoindre le wagon de tête Dans ce début de saison de Ligue 1, plusieurs équipes sont parties sur un gros rythme et l'OM et le Paris FC vont tenter de suivre la cadence pour ne pas perdre de terrain trop vite. 10e avant le coup d'envoi, Marseille peut revenir à trois points du leader monégasque et son sans faute alors que le Paris FC, 7e, peut recoller à deux longueurs.

19:58 - Et la compo du Paris FC Un ancien joueur du PSG et un ancien joueur de l'OM pour commencer dans les rangs parisiens. Le XI du Paris FC : Trapp - Camara, Chergui, D. Coppola, Traoré - M. Lopez, Lees-Melou - Kebbal, Pagis, Simon - Sinayoko. Le XI de départ face à lOM. pic.twitter.com/3a11UHaDwM — Paris FC (@ParisFC) September 6, 2026

19:52 - La compo de l'OM est tombée ! À moins d'une heure du coup d'envoi de cet OM - Paris FC, on connaît les onze hommes qui vont débuter la rencontre du côté de Marseille. Igor Paixao fait son retour au sein de la composition de départ de Bruno Genesio. Le XI de l'OM : De Lange - Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson - Abdelli, Hojbjerg - Harit, Gomes, Paixao - Gouiri. Le de Bruno Genesio pour affronter le Paris FC ! #OMPFC pic.twitter.com/sNRpR6Omgu — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 6, 2026

19:45 - H-1 avant le coup d'envoi d'OM - Paris FC On entre dans la dernière ligne droite avant le coup d'envoi de cette ultime rencontre de la 3e journée de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et le Paris FC. Les compositions d'équipes vont être dévoilées dans quelques instants.

19:24 - Un bilan favorable pour l'OM Ces OM - Paris FC tournent généralement en faveur des Marseillais ces dernières années. En effet, le club de la capitale n'a remporté qu'un seul des dix derniers affrontements entre les deux formations.

18:41 - Une première depuis plus de dix ans ? Le Paris FC a enregistré deux clean sheet pour débuter la saison et pourrait enchainer, pour la première fois depuis la saison 2013-2014, trois matchs consécutifs sans encaisser le moindre but. À l'époque, le club était en Ligue 3.

18:01 - "Parler de la Ligue des champions serait irresponsable" C'est une phrase choc que Bruno Genesio n'a pas hésité à dégainer en conférence de presse avant cet OM - Paris FC. Le coach marseillais l'avoue, les ambitions sont revues à la baisse à cause des pépins financiers du club du sud de la France. "Parler de Ligue des champions serait irresponsable pour moi aujourd'hui et ce serait mentir à nos supporters en premier et aux gens qui connaissent le foot (...) On est l'OM, on doit être ambitieux. Mon objectif est d'avoir de la continuité dans notre jeu. Si c'est le cas, on aura des résultats", a ensuite nuancé Bruno Genesio.

17:13 - Une bonne première au Vélodrome Si l'OM s'est incliné face à l'AS Monaco la semaine dernière, les Olympiens avaient commencé la saison par un carton en corrigeant le Racing club de Strasbourg (4-0) à domicile. La passe de deux ce soir ?

16:32 - La composition probable du Paris FC Début de saison réussi pour le Paris FC de Liam Rosenior qui va connaître son premier vrai test de la saison avec ce déplacement à Marseille. L'équipe de la capitale devrait s'appuyer sur du classique au niveau de sa composition. Le XI probable du Paris FC : Trapp - Camara, Chergui, D. Coppola, Otavio - M. Lopez, Lees-Melou - Kebbal, Pagis, Simon - Sinayoko.

15:46 - La composition probable de l'OM avec un grand retour Défaits lors de la dernière journée de Ligue 1 par l'AS Monaco, l'Olympique de Marseille bénéficie d'un retour qui pourrait faire énormément de bien. En effet, longtemps proche d'un départ au mercato, Igor Paixao est finalement resté en terres phocéennes et fait son retour dans le groupe. Difficile de ne pas l'imaginer directement titularisé par Bruno Genesio. Le XI probable de l'OM : De Lange - Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson - Abdelli, Hojbjerg (c) - Harit, Gomes, Paixao - Gouiri.