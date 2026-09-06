DIRECT. OM - Paris FC : un retour qui va faire du bien à Marseille, compos et chaîne TV du match de Ligue 1
L'Olympique de Marseille reçoit le Paris FC ce dimanche soir en clôture de la 3e journée de Ligue 1 dans une rencontre déjà très importante pour les Olympiens qui restent sur une défaite.
15:46 - La composition probable de l'OM avec un grand retour
Défaits lors de la dernière journée de Ligue 1 par l'AS Monaco, l'Olympique de Marseille bénéficie d'un retour qui pourrait faire énormément de bien. En effet, longtemps proche d'un départ au mercato, Igor Paixao est finalement resté en terres phocéennes et fait son retour dans le groupe. Difficile de ne pas l'imaginer directement titularisé par Bruno Genesio.
Le XI probable de l'OM : De Lange - Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson - Abdelli, Hojbjerg (c) - Harit, Gomes, Paixao - Gouiri.
15:03 - OM - Paris FC, un match déjà très important
C'est la troisième journée de Ligue 1 mais cet OM - Paris FC est déjà très important dans ce début de saison. Alors que les Parisiens sont toujours invaincus, les Phocéens, en revanche, restent sur une défaite sur la pelouse de l'AS Monaco et doivent se remettre à l'endroit devant leur public. Le coup d'envoi est programmé à 20h45.
Le match entre l'OM et le Paris FC a été programmé ce dimanche soir à 20h45 au Stade Vélodrome à Marseille. Il clôture la 3e journée de Ligue 1 et sera diffusé par Ligue 1+.