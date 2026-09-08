Ballon d'or 2026 : Mbappé, Kvaratskhelia, Kane... Les nommés dévoilés et la date de la cérémonie

Les candidats au Ballon d'or 2026 seront nommés ce mardi 8 septembre.

Le Ballon d'or 2026 risque d'être indécis, mais devrait, selon nous, couvrir un joueur parisien ou un champion du monde. Malgré sa saison incroyable et ses nombreux buts, y compris lors de la Coupe du monde ou il a terminé meilleur buteur de la compétition, menant la France jusqu'en demi-finale... Kylian Mbappé n'a rien gagné en titre, pas de championnat national, pas de Ligue des champions et pas de Coupe du monde.

Alors les regards se tournent forcément sur les Parisiens. On pense notamment au milieu parisien Fabian Ruiz. Double vainqueur de la Ligue des champions, mais aussi et surtout champion du monde avec une vraie influence sur le jeu, le joueur parisien coche toutes les cases. Mais d'autres noms émergent à Paris comme Kvaratskhelia, auteur d'une saison incroyable avec Paris et grand artisan du doublé en Ligue des champions. Il ne faut pas oublier non plus des candidats comme Harry Kane, auteur d'une saison encore fantastique avec le Bayern et la Coupe du monde, Michael Olise, Lionel Messi ou encore le Ballon d'or en titre, Ousmane Dembélé...

Le jury du Ballon d'or est composé de journalistes, un par pays. Pour les hommes, il s'agit des 100 meilleures nations du classement FIFA. Pour les femmes, il s'agit des 50 meilleures. Chaque votant sélectionne ses favoris selon trois critères. Les performances individuelles et décisives, les performances collectives et les trophées remportés, ainsi que le fair-play et l'esprit sportif sur et en dehors du terrain.

Quelle heure pour la révélation des nommés du Ballon d'or ?

La liste des candidats au prestigieux trophée sera dévoilée ce mardi entre 11h et 16h

Date et lieu de la cérémonie du Ballon d'or

La cérémonie se déroulera le 26 octobre à Londres, une première depuis 2019. Il s'agit d'un hommage à Sir Stanley Matthews (Anglais et ancien joueur de Blackpool) qui a été le tout premier lauréat du Ballon d'Or en 1956.