Ballon d'or 2026 : Quiñones présent, Doué et Barcola absents... Nommés, absents surprises et date de la cérémonie

BALLON D'OR. Découvrez la liste des candidats au Ballon d'or 2026 dévoilés ce mardi 8 septembre.

Le Ballon d'or 2026 risque d'être indécis, mais devrait, selon nous, couvrir un joueur parisien ou un champion du monde. Malgré sa saison incroyable et ses nombreux buts, y compris lors de la Coupe du monde ou il a terminé meilleur buteur de la compétition, menant la France jusqu'en demi-finale... Kylian Mbappé n'a rien gagné en titre, pas de championnat national, pas de Ligue des champions et pas de Coupe du monde.

Alors les regards se tournent forcément sur les Parisiens. On pense notamment au milieu parisien Fabian Ruiz. Double vainqueur de la Ligue des champions, mais aussi et surtout champion du monde avec une vraie influence sur le jeu, le joueur parisien coche toutes les cases. Mais d'autres noms émergent à Paris comme Kvaratskhelia, auteur d'une saison incroyable avec Paris et grand artisan du doublé en Ligue des champions. Il ne faut pas oublier non plus des candidats comme Harry Kane, auteur d'une saison encore fantastique avec le Bayern et la Coupe du monde, Michael Olise, Lionel Messi ou encore le Ballon d'or en titre, Ousmane Dembélé...

Notons quelques surprises dans la liste des nommés pour ce Ballon d'or 2026 avec les absences de Désiré Doué et Bradley Barcola, pourtant double vainqueur de la Ligue des champions et présents à la Coupe du monde alors qu'on retrouve pourtant Sadio Mané et Julián Quiñones...

Le jury du Ballon d'or est composé de journalistes, un par pays. Pour les hommes, il s'agit des 100 meilleures nations du classement FIFA. Pour les femmes, il s'agit des 50 meilleures. Chaque votant sélectionne ses favoris selon trois critères. Les performances individuelles et décisives, les performances collectives et les trophées remportés, ainsi que le fair-play et l'esprit sportif sur et en dehors du terrain.

Dernières mises à jour

16:59 - Un record pour le PSG Sur les 30 nommés pour le Ballon d'Or France Football 2026 dévoilés ce mardi et décerné le 26 octobre à Londres, neuf viennent du double champion d'Europe en titre, le PSG. Comme en 2025, le club parisien égale le record du Real Madrid et devient le premier à atteindre ce total lors de deux éditions consécutives. 16:36 - La liste des 30 nommés pour le Ballon d'or Voici la liste complète des nommés pour le Ballon d'or masculin 2026 (actualisation au fur et à mesure ): Jude Bellingham

Pau CubarsI

Marc Cucurella

Ousmane Dembélé

Luis Diaz

Bruno Fernandes

Gabriel

Erling Haaland

Achraf Hakimi

Harry Kane

Khvitcha Kvaratskhelia

Lamine Yamal

Sadio Mané

Marquinhos

Lautaro Martinez

Kylian Mbappé

Lionel Messi

Nuno Mendes

Michael Olise

Joao Neves

Julián Quiñones

William Pacho

Rodri

Declan Rice

Fabian Ruiz

Ferran Torres

William Saliba

Dayot Upamecano

Vinicius

Vitinha 16:33 - 17e nomination pour Messi au Ballon d'or La star argentine, tout proche du deuxième titre de champion du monde, a été nommé pour la 17e fois au Ballon d'or. 16:15 - Des absents chez les Français On peut déjà vous dire que Désiré Doué et Bradley Barcola ne sont pas présents dans la liste des 30 nommés pour le Ballon d'or 2026 malgré le deuxième titre du PSG en Ligue des champions et une bonne Coupe du monde. 16:05 - Bonmati n'est pas présente Parmi les 30 nommées, Aitana Bonmatí, triple tenante du titre de ce Ballon d'or n'est pas présente. Une absence logique qui s’explique par la grave blessure subie par la milieu du FC Barcelone fin novembre 2025 et sa fracture du péroné gauche. 15:49 - La liste complète du Ballon d'or féminin Voici la liste complète des candidates au Ballon d'or féminin 2026 avec plusieurs françaises : Selma Bacha (OL Lyonnes, France)

Barbra Banda (Orlando Pride, Zambie)

Klara Bühl (Bayern Munich, Allemagne)

Esmee Brugts (Barcelone, Pays-Bas)

Mariona Caldentey (Arsenal, Espagne)

Scarlett Camberos (Club America, Mexique)

Kerstin Casparij (Manchester City, Pays-Bas)

Temwa Chawinga (Kansas City, Malawi)

Cata Coll (Barcelone, Espagne)

Melchie Dumornay (OL Lyonnes, Haïti)

Caroline Graham Hansen (Barcelone, Norvège)

Alex Greenwood (Manchester City, Angleterre)

Pernille Harder (Bayern Munich, Danemark)

Patri Guijarro (Barcelone, Espagne)

Rose Lavelle (Gotham FC, Etats-Unis)

Yui Hasegawa (Manchester City, Japon)

Mapi Leon (Barcelone, Espagne)

Lorena (Kansas City, Brésil)

Melvine Malard (Manchester United puis Chelsea, France)

Manaka Matsukubo (North Carolina Courage puis Chelsea, Japon)

Ewa Pajor (Barcelone, Pologne)

Viviane Miedema (Manchester City, Pays-Bas

Claudia Pina (Barcelone, Espagne)

Alexia Putellas (Barcelone puis London City Lionesses, Espagne)

Alexia Russo (Arsenal, Angleterre)

Momoko Tanikawa (Bayern Munich, Japon)

Wendie Renard (OL Lyonnes, France)

Kadija Shaw (Manchester City, Jamaïque)

Caroline Weir (Real Madrid puis OL Lyonnes, Ecosse)

Tessa Wullaert (Inter Milan puis Côme, Belgique) 15:24 - Les premiers noms du Ballon d'or femmes Voici la liste des premières candidates pour le Ballon d'or 2026 féminin : Aitana Bonmatí (FC Barcelone)

Alexia Putellas (FC Barcelone)

Mariona Caldentey (Arsenal) — 3ᵉ nomination consécutive

Patri Guijarro (FC Barcelone)

Caroline Graham Hansen (FC Barcelone) — 3ᵉ nomination consécutive

Esmee Brugts (FC Barcelone)

Melchie Dumornay

Kerstin Casparij (Manchester City)

Yui Hasegawa (Manchester City)

Pernille Harder (Bayern Munich)

Alex Greenwood (Manchester City)

Scarlett Camberos (Club América)

Selma Bacha 15:22 - Les nommés pour le meilleur entraîneur Luis Enrique est l'un des favoris pour sa propre succession avec son deuxième sacre avec le PSG en Ligue des champions, mais l’Espagnol est accompagné par trois compatriotes dont Luis de la Fuente, vainqueur de la Coupe du Monde 2026 avec l’Espagne. Mikel Arteta (champion d’Angleterre et finaliste de la Ligue des Champions) et Unai Emery (vainqueur de la Ligue Europa) sont les deux autres techniciens espagnols présents. Champion d’Allemagne et demi-finaliste de la C1, Vincent Kompany complète la liste des nommés. 14:40 - Deux Français présents pour le trophée Kopa Les dix nommés pour le trophée Kopa récompensant le meilleur jeune de l’année : Kerim Alajbegovic (Juventus), Ayyoub Bouaddi (Manchester City), Pau Cubarsi (FC Barcelone), Yan Diomandé (Real Madrid), Lennart Karl (Bayern Munich), Eli Junior Kroupi (Bournemouth), Lamine Yamal (FC Barcelone), Johan Manzambi (Aston Villa), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) et Warren Zaïre-Emery (PSG) 14:18 - Le trophée Kopa chez les femmes La milieu espagnole Vicky Lopez va tenter de réaliser le doublé pour le trophée Kopa et fera face à la défenseure hollandaise de Chelsea Veerfe Buurman, l’attaquante suédoise du Real Madrid Felicia Schröder, la milieu espagnole du Barça Clara Serrajordi et à la milieu américaine d’OL Lyonnes Lily Yohannes. LIRE PLUS

Quelle heure pour la révélation des nommés du Ballon d'or ?

La liste des candidats au prestigieux trophée sera dévoilée ce mardi entre 11h et 16h

Date et lieu de la cérémonie du Ballon d'or

La cérémonie se déroulera le 26 octobre à Londres, une première depuis 2019. Il s'agit d'un hommage à Sir Stanley Matthews (Anglais et ancien joueur de Blackpool) qui a été le tout premier lauréat du Ballon d'Or en 1956.