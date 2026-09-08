DIRECT. Real Madrid - Inter Milan : suivez le match et le score

Le Real Madrid reçoit l'Inter Milan ce mardi soir pour la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. C'est le premier gros choc de cette nouvelle saison européenne. Suivez le match en direct.

En direct

21:13 - Bellingham boitille (10') Après un duel âpre, Jude Bellingham reprend doucement ses appuis. Ça semble être seulement un coup pour l'international anglais.

21:11 - La patience de l'Inter Milan (8') Les Nerazzurri prennent leur temps sur cette longue attaque placée. Le Real Madrid n'hésite pas à redescendre bien bas et former un bloc compact pour gêner les Italiens.

21:10 - Corner repoussé (7') Enfin une réaction madrilène dans ce Real Madrid - Inter Milan avec ce premier corner espagnol. La défense milanaise est sur le coup et repousse le danger.

21:08 - C'est déjà très chaud sur les cages du Real, suivez le premier grand choc de la Ligue des champions en direct L'exploit de Courtois était un premier avertissement pour le Real Madrid qui commence très timidement ce Real Madrid - Inter Milan.

21:07 - La frappe de Çalhanoğlu (4') Depuis une très longue distance, le milieu de terrain interiste frappe dans ce Real Madrid - Inter Milan. Sa tentative est trop enlevée.

21:06 - Déjà une énorme occasion ! (3') Thuram fait déjà passer un gros frisson avec cette reprise puissante arrêtée par Courtois. Premier corner dans ce Real Madrid - Inter Milan.

21:05 - Cucurella repousse (2') C'est l'Inter qui entame mieux cette rencontre et Pavard tente de trouver un partenaire dans la surface madrilène. Cucurella joue les pompiers de service et dégage très loin.

21:04 - Déjà un gros pressing (1') Dès les premières secondes de ce Real Madrid - Inter Milan, les visiteurs ne paniquent pas à la relance malgré un gros pressing des Espagnols.

21:03 - Le premier choc de la Ligue des champions débute ! Coup d'envoi de ce Real Madrid - Inter Milan au Stade Santiago Bernabéu qui est évidemment plein. C'est parti pour 90 minutes qui s'annoncent très animées.

20:57 - L'hymne de la Ligue des champions ! Il est de retour au Santiago Bernabéu ! L'hymne de la Ligue des champions résonne de nouveau dans l'antre madrilène à quelques minutes du coup d'envoi de ce Real Madrid - Inter Milan.

20:49 - L'Inter Milan ne fait plus match nul Si le Real Madrid n'a plus fait 0-0 depuis plus de dix ans en Ligue des champions, aucun des 15 derniers matches de phase de ligue de l’Inter ne s’est terminé par un match nul (11 v, 4 d).

20:42 - Dumfries retrouve ses anciens partenaires C'est encore tout frais. Denzel Dumfries a retrouvé ses anciens coéquipiers lors de la reconnaissance de la pelouse. Le latéral néerlandais a quitté l'Inter Milan cet été pour le Real Madrid. Great to see you again, @DenzelJMD2 pic.twitter.com/pPAU4naV6x — Inter (@Inter_en) September 8, 2026

20:35 - Un bilan récent difficile pour l'Inter Milan en Ligue des champions Avant ce Real - Madrid - Inter Milan, les Interistes restent sur cinq défaites sur ses six derniers matchs disputés en Ligue des champions.

20:28 - Real Madrid - Inter Milan, le match d'après pour Kylian Mbappé Le capitaine de l'équipe de France a manqué de réussite et d'adresse devant le but face au Betis le week-end dernier en Championnat lors de la défaite de son équipe (1-0). Il a notamment manqué un pénalty dans les tous derniers instants. Un fait plutôt rare pour l'attaquant français qui va devoir vite relever la tête pour ne pas douter.

20:21 - La balance penche en faveur du Real Madrid Les quatre derniers Real Madrid - Inter Milan se sont soldés par une victoire du club espagnol. Face à des adversaires italiens, les Merengues sont aussi inspirés avec 19 victoires sur les 21 dernières confrontations contre des équipes transalpines.

20:14 - Un 0-0 dans ce Real Madrid - Inter Milan ? Ça semble peu probable En Ligue des champions, il faut tout simplement remonter au mois d'octobre 2015 pour retrouver la trace d'un score nul et vierge dans un match du Real Madrid. À l'époque, les Merengues avaient fait ce score face au PSG.

20:07 - Quatre Madrilènes nommés pour le Ballon d'or Certains Madrilènes ont appris de très bonnes nouvelles avant ce Real Madrid - Inter Milan. Kylian Mbappé, Vinicius Jr, Jude Bellingham et Marc Cucurella font partie de la liste des 30 nommés et peuvent rêver de soulever la plus belle des distinctions individuelles. @KMbappe, @ViniJr, @BellinghamJude y @Cucurella3, nominados al Balón de Oro 2026! pic.twitter.com/h4VXSbQDHC — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 8, 2026

20:00 - Le coup d'envoi dans une heure ! H-1 avant le premier gros choc de cette saison de Ligue des champions avec un Real Madrid - Inter Milan alléchant. Les deux équipes arrivent au Santiago Bernabéu.

19:51 - La compo de l'Inter Milan Et on connait maintenant le onze de départ des Interistes pour ce Real Madrid - Inter Milan. L'ancien Marseillais Pavard ainsi que l'ancien Lensois Diouf sont là. La compo des Milanais : Martínez - Pavard, Bastoni, Bisseck - Diouf, Barella, Calhanoglu, Jones, Carlos Augusto - Martínez, Thuram.

19:46 - La composition du Real est tombée ! Kylian Mbappé et Ibrahima Konaté sont bien titulaires. Le XI des Madrilènes pour ce Real Madrid - Inter Milan : Courtois - Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella - Valverde, Bellingham, Díaz - Trent, Vinícius Júnior - Mbappé. Nuestro XI inicial!

Our starting XI!

@Inter_es pic.twitter.com/RCeHf8Frfv — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 8, 2026

18:56 - Une aventure qui s'est arrêtée en quarts de finale Si le Real Madrid a été éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions l'année dernière, cette dernière campagne européenne est évidemment considérée comme un échec pour les supporters d'un club qui a remporté, le plus de fois, la compétition.

18:14 - Une saison dernière totalement ratée en Ligue des champions Alors que l'Inter avait atteint la finale de la Ligue des champions en 2025, la saison dernière dans cette compétition a été bien plus poussive. En effet, les Italiens ont été éliminés dès les 16es de finale face au surprenant club norvégien de Bodo/Glimt. Dans ce Real Madrid - Inter Milan, les Interistes auront à coeur de bien débuter cette campagne pour faire oublier la précédente à leurs supporters.

17:31 - Des retrouvailles dans ce Real Madrid - Inter Milan Ce premier grand choc de la saison de Ligue des champions sera un rendez-vous particulier pour Jose Mourinho. Le coach du Real Madrid a dirigé l'Inter Milan pendant deux années et a permis aux Interistes de remporter la compétition, en faisant le dernier club italien à remporter la plus grande des compétitions européennes.

16:52 - La première défaite du Real Madrid Avant d'affronter l'Inter Milan ce soir en Ligue des champions, le Real Madrid reste sur une défaite sur la pelouse du Real Betis en Championnat le week-end dernier. Ce n'est donc pas une préparation idéale avant ce gros choc face à des Nerazzurri en grande confiance.