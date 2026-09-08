DIRECT. Real Madrid - Inter Milan : "j'ai la sensation que c'est la bonne année", le rêve de Kylian Mbappé avant le match de Ligue des champions
Le Real Madrid reçoit l'Inter Milan ce mardi soir pour la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. C'est le premier gros choc de cette nouvelle saison européenne.
16:12 - Le début de saison de l'Inter Milan
Le club italien n'est pas du tout un cadeau pour le Real Madrid. En effet, les Nerazzurri ont commencé la saison de manière bluffante avec trois victoires en autant de matchs en Championnat. La confirmation ce soir en Ligue des champions ?
15:38 - "J'ai la sensation que c'est la bonne année", les mots de Mbappé avant Real Madrid - Inter Milan
Présent en conférence de presse à la veille de Real Madrid - Inter Milan ce lundi, Kylian Mbappé a évoqué le Ballon d'or et croit en ses chances : ""Quand on joue pour le Real Madrid, le meilleur club du monde, on nous associe forcément à ce genre de prix individuels. Quand les gens me croisent dans la rue, ils parlent de moi comme un potentiel Ballon d'Or. C'est vrai que j'ai marqué l'histoire cet été dans la compétition la plus prestigieuse du sport mondial, donc j'ai la sensation que c'est peut-être la bonne année pour le remporter".
15:04 - Un immense choc pour lancer la Ligue des champions
Real Madrid - Inter Milan, c'est ce soir pour le compte de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Après une saison blanche la saison passée, les Merengues reviennent sur le devant de la scène européenne avec une certaine pression contre un adversaire qui est en pleine bourre depuis le début de la saison.
Le match Real Madrid - Inter Milan, première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, est programmé ce mardi soir à 21h au stade Santiago Bernabéu à Madrid. Canal+Foot diffusera cette affiche.