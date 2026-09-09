DIRECT. PSG - Slovan Bratislava : suivez le match et le score

Le PSG affronte le Slovan Bratislava pour la 1ère journée de la phase de poules de la Ligue des champions, ce mercredi soir à partir de 21 heures au Parc des Princes. Découvrez les compositions des deux équipes en direct dans notre avant-match.

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21:03 - Le PSG déjà dangereux Les Parisiens ne tardent pas à récupérer un ballon très haut et Akliouche tente de trouver Ferran au deuxième poteau sur un ballon en cloche, mais c'est un peu trop long.

21:02 - C'est parti pour PSG - Slovan Bratislava ! L'arbitre ukrainien M. Balakin siffle le coup d'envoi de la rencontre PSG - Slovan Bratislava au Parc des Princes ! C'est parti pour ce premier match de la saison des Parisiens en Ligue des champions. Ce sont les joueurs slovaques qui engagent pour cette première période, après une minute de silence en l'honneur des victimes de la crue au Népal.

20:58 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse Les joueurs du Paris Saint-Germain et du Slovan Bratislava pénètrent sur la pelouse du Parc des Princes ! Le coup d'envoi sera donné dans quelques instants pour cette rencontre de la 1ère journée de la Ligue des champions.

20:56 - Kvaratskhelia honoré Il y a quelques minutes, le joueur du PSG Khvicha Kvaratskhelia a reçu des mains de l'ancien joueur du Real Madrid et de l'Inter Luis Figo le trophée du joueur de la saison de la Ligue des champions 2025-2026. Kvara reçoit le trophée de joueur de la saison de la Ligue des champions 2025-26 des mains de Luís Figo ????#PSGSLO | #UCL pic.twitter.com/t7ZI3o0tIO — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 9, 2026

20:52 - Yaya Touré, grande première L'ancien joueur de Manchester City et du FC Barcelone Yaya Touré va entrer dans l'histoire du football européen ce mercredi soir contre le PSG (21 heures) en devenant le premier entraîneur africain à officier en Ligue des champions, hors tours préliminaires. Après avoir secondé Roberto Mancini en Arabie saoudite (2023-2024), l'Ivoirien a appris cette première il y a peu et a apprécié cette avancée. "Ça fait un peu bizarre, ça m'a fait plaisir de voir ça, a-t-il expliqué ce mardi en conférence de presse. C'est très difficile pour nous autres, on doit travailler deux-trois fois plus mais les choses bougent, c'est l'ère du renouveau."

20:46 - Luis Enrique a connu une désillusion contre le Slovan Bratislava Ce n'est pas la première fois que Luis Enrique affronte le Slovan Bratislava. Alors qu'il venait de prendre en charge l'AS Roma au début de la saison 2011-2012, le club romain avait été éliminé par le club slovaque en barrages de la Ligue Europa (0-1 ; 1-1), alors que l'actuel entraîneur du PSG s'était brouillé avec l'idole romaine, Francesco Totti. Un très mauvais souvenir pour la Roma mais aussi pour Luis Enrique, dont l'aventure à Rome ne durera qu'une seule saison.

20:39 - PSG-Luis Enrique: "Un début de saison catastrophique" Depuis sa victoire en Supercoupe d'Europa contre Aston Villa (2-1), le PSG reste sur quatre matchs sans victoire, avec une défaite lors du Trophée des champions contre Lens (0-1) puis deux matchs nuls contre Rennes (2-2) et Lille (2-2) avant une nouvelle défaite contre l'AS Monaco vendredi dernier (1-2). Luis Enrique l'a concédé mardi en conférence de presse, "si on ne parle que de résultats, c’est un début de saison catastrophique", mais n'est pas inquiet pour autant. "Il y a une part de chance, on encaisse de très beaux buts. Je suis tranquille sur ça, on doit chercher à s'améliorer, rester plus concentrés, a-t-il expliqué. Le foot n'est pas un sport juste. Il faut améliorer notre efficacité et notre capacité à rester concentré pendant le match."

20:32 - Sur quelle chaîne voir PSG - Slovan Bratislava en direct ? Ce match entre le PSG et le Slovan Bratislava, comptant pour la 1ère journée de la phase de poules de la Ligue des champions, ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera visible sur Canal+, une chaîne pour laquelle il faut souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Parisiens et les Slovaques, à partir de 21 heures ce mercredi 9 septembre, il faudra se rendre sur le site de Canal+.

20:25 - Slovan Bratislava: Yaya Touré mise sur un 4-3-3 Du côté du Slovan Bratislava, c'est une tête bien connue du football européen et africain qui occupe le poste d'entraîneur : Yaya Touré. Intronisé cet été comme coach du club slovaque, l'ancien milieu de terrain ivoirien mise ce soir un 4-3-3 pour tenter de surprendre le PSG au Parc des Princes. Le onze de départ du Slovan Bratislava: Takac - Blackman, Markovic, Bajric, Cruz - C. Martinez, Pokorny, Ibrahim - Barseghian, Sporar, S. Camara.

20:17 - PSG: Kvaratskhelia, Doué, Marquinhos et Neves remplaçants Après un début de saison compliquée en Ligue 1 (aucune victoire en trois matchs), Luis Enrique a décidé de donner du temps de jeu à des joueurs qui ne débutent pas forcément en championnat. Zabarnyi accompagne ainsi Pacho en défense, où Nuno Mendes fait son retour à gauche après sa suspension. Au milieu, Dro Fernandez est titulaire, préféré à Neves, Mayulu ou Zaïre-Emery. Devant, Ferran Torres accompagne Ousmane Dembélé et Maghnes Akliouche, préféré à Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. Le onze de départ du PSG : Safonov - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, N. Mendes - D. Fernandez, Vitinha, Ruiz - F. Torres, O. Dembélé, Akliouche. Le onze de départ pour notre première soirée de la saison en @ChampionsLeague ! #PSGSLB I @easportsfcfr pic.twitter.com/VsmAGuQUUm — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 9, 2026

20:10 - Le PSG largement favori, selon Opta D'après la société anglaise Opta, spécialisée dans l'analyse sportive, le PSG est largement favori de cette rencontre face au Slovan Bratislava. D'après les probabilités calculées par Opta. Le Paris Saint-Germain a 84 % de chances de s’imposer ce mercredi soir au Parc des Princes, contre seulement 6 % au Slovan Bratislava. La probabilité d’un match nul est évaluée à 9 % par la société anglaise.

20:04 - Coup d'envoi de PSG - Slovan Bratislava dans une heure Le Parc des Princes commence à se remplir petit à petit, car le coup d'envoi du match PSG - Slovan Bratislava approche ! Le coup d'envoi de cette rencontre de Ligue des champions sera donné à 21 heures sur la pelouse du Parc des Princes par l'arbitre ukrainien M. Balakin.

19:38 - PSG - Slovan Bratislava, pas une première Le Slovan Bratislava n'est pas un adversaire inédit pour le Paris Saint-Germain. Le club parisien a affronté les Slovaques à deux reprises en phase de poules de Ligue Europa, lors de la première année du PSG version QSI (2011-2012). En Slovaquie, les Parisiens avaient obtenu un match nul (0-0). Au Parc des Princes, les Parisiens avaient gagné (1-0), grâce à un but de Javier Pastore.

18:49 - Le Slovan Bratislava a passé trois tours préliminaires Pour se qualifier pour la phase de poules de la Ligue des champions cette saison, le Slovan Bratislava a réussi à franchir trois tours préliminaires durant l'été. Octuple champion de Slovaquie en titre, le Slovan a éliminé les Géorgiens d'Iberia 1999, les Suédois de Mjällby AIF et les Slovènes de NK Celje. Mais le club slovaque reste sur deux revers en championnat, dont samedi dernier sur le terrain de Dunajska Streda (2-0), actuel leader au classement avec quatre points d'avance sur le Slovan.

17:56 - PSG-Marquinhos: "Ce sera encore plus difficile que les autres années" À la poursuite d'un triplé en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain n'aura pas la tâche facile durant toute la saison pour réussir à disputer la finale, qui sera jouée cette année à Madrid, dans le stade de l'Atlético de Madrid. Présent en conférence de presse ce mardi, Marquinhos a assuré que ce serait très difficile pour les Parisiens d'y arriver, peut-être encore plus que les deux dernières saisons. "Une, c'est très difficile, deux encore plus, alors trois... Ceux qui ont réussi cet exploit doivent être valorisés, a expliqué ce mardi le capitaine parisien. On doit être exigeants avec nous-mêmes et oublier ce qu'on a fait dans le passé. Les autres équipes se sont améliorées. Je pense que cette saison, ce sera encore plus difficile que les autres années."

17:03 - Le PSG à la poursuite du triplé en Ligue des champions Double tenant du titre en Ligue des champions, le PSG s'attaque à la conquête d'un troisième titre consécutif avec ce premier match contre le Slovan Bratislava. Dans l'histoire du football européen, trois clubs seulement ont réussi à remporter la Ligue des champions trois fois de suite : le Real Madrid par deux fois (1956-1960 et 2016-2018), l'Ajax Amsterdam (1971-1973) et le Bayern Munich (1974-1976).

16:12 - Quels pronostics pour PSG - Slovan Bratislava ? Pour cette rencontre de la 1ère journée de la phase de poules de la Ligue des champions, le PSG est donné largement favori par les différents sites de paris sportifs pour le premier match de son histoire en C1 contre le Slovan Bratislava. La cote pour une victoire des Parisiens oscille entre 1,05 et 1,15 tandis que celle d'une victoire des Slovaques au Parc des Princes se situe entre 30 et 35. La cote pour un match nul est d'environ 20.

15:34 - Sur quelle chaîne voir PSG - Slovan Bratislava en direct ? Ce match entre le PSG et le Slovan Bratislava, comptant pour la 1ère journée de la phase de poules de la Ligue des champions, ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera visible sur Canal+, une chaîne pour laquelle il faut souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Parisiens et les Slovaques, à partir de 21 heures ce mercredi 9 septembre, il faudra se rendre sur le site de Canal+.