PSG - Slovan Bratislava : Paris sous pression après un "début de saison catastrophique", heure et chaîne TV
Le PSG lance sa campagne en Ligue des champions face au Slovan Bratislava ce mercredi soir à partir de 21 heures au Parc des Princes, lors de la première journée de la phase de poules. Une rencontre à suivre sur la chaîne Canal+.
16:12 - Quels pronostics pour PSG - Slovan Bratislava ?
Pour cette rencontre de la 1ère journée de la phase de poules de la Ligue des champions, le PSG est donné largement favori par les différents sites de paris sportifs pour le premier match de son histoire en C1 contre le Slovan Bratislava. La cote pour une victoire des Parisiens oscille entre 1,05 et 1,15 tandis que celle d'une victoire des Slovaques au Parc des Princes se situe entre 30 et 35. La cote pour un match nul est d'environ 20.
15:34 - Sur quelle chaîne voir PSG - Slovan Bratislava en direct ?
Ce match entre le PSG et le Slovan Bratislava, comptant pour la 1ère journée de la phase de poules de la Ligue des champions, ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera visible sur Canal+, une chaîne pour laquelle il faut souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Parisiens et les Slovaques, à partir de 21 heures ce mercredi 9 septembre, il faudra se rendre sur le site de Canal+.
15:05 - Bienvenue pour suivre PSG - Slovan Bratislava !
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre le match PSG - Slovan Bratislava, comptant pour la 1ère journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné à 21 heures sur la pelouse du Parc des Princes par l'arbitre ukrainien M. Balakin.
Le match PSG - Slovan Bratislava, comptant pour la 1ère journée de la phase de poules de la Ligue des champions, a été fixé le merredi 9 septembre 2026, à 21h00. Comme c’est le cas pour tous les matchs de Ligue des champions cette saison, il n'y a qu'un seul choix pour voir ce PSG - Slovan Bratislava : la rencontre a été programmée par Canal+.