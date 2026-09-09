Yaya Touré : le coach de Bratislava dans l'histoire, Luis Enrique lui rend hommage

L'ancien milieu de terrain du Barça est bien connu par le technicien parisien.

Ce mercredi soir au Parc des Princes pour le premier match du PSG en Ligue des champions face à Brastislava, Yaya Touré va devenir le premier entraîneur africain à diriger une équipe en phase de Ligue des champions. Une véritable consécration pour l'ancien milieu de terrain qui vit sa première expérience comme entraîneur principal. Il sera sur le banc avec un adjoint étonnant, le Français Serge Costa, qui a connu un parcours express ces derniers mois. Après un passage qualifié de "fiasco" avec Amiens, relégué en Ligue 3 dans le staff d'Omar Daf, il a rapidement rebondi aux côtés de l'Ivoirien. Les deux hommes se connaissent depuis quatre ans, depuis une rencontre organisée par l'UEFA où Costa intervenait pendant la formation de Touré.

L'impact du Barça dans le jeu de Yaya Touré

Le style de jeu du Slovan Bratislava porte clairement l'empreinte des clubs qui ont marqué la carrière de joueur de Yaya Touré. Son adjoint Serge Costa évoque l'influence du "meilleur Barcelone de tous les temps" dans le jeu de position mis en place. Le passage par Manchester City a également nourri sa réflexion tactique, entre inspirations retenues et choix rejetés selon ses convictions. Selon Serge Costa, l'équipe slovaque adopte deux approches différentes selon l'adversaire et la compétition. En championnat, le Slovan domine avec parfois 80% de possession, misant sur le jeu de position et les changements de rythme. En Coupe d'Europe, le style devient plus direct et respectueux des adversaires, une adaptation que Yaya Touré a fini par accepter malgré ses réticences initiales.

Yaya Touré, bien connu de Luis Enrique

Avant de retrouver l'Ivoirien, Luis Enrique a pris le temps de lui rendre hommage, se remémorant les souvenirs du Barça. "Quand il était joueur à Barcelone, j'entraînais les jeunes puis l'équipe B. C'était un top joueur. Il a eu de l'expérience comme assistant. Slovan est sa première expérience. J'ai vu une équipe qui aime avoir le ballon. Il utilise son expérience de Barcelone et de Man City. On va voir si demain il va refaire cette même envie de joueur ou d'être plus défensif. Il faut savoir gérer. Les matchs à l'extérieur sont toujours difficiles. Quand on joue à la maison, il y a des choses qui peuvent jouer en ta faveur. Mais tous les matchs sont compliqués. Il faut presser au maximum"