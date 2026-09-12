France - Allemagne : heure et chaîne TV de la demi-finale de la Coupe du monde de basket

L'équipe de France de basket vise une place en finale ce samedi.

Pour la première fois depuis 1953, les Bleues dépassent le stade des quarts de finale en Coupe du monde grâce à leur large victoire contre la Chine, 90-61, ce jeudi. Pour entrer un peu plus dans l'histoire, la France affrontera l'Allemagne ce samedi pour atteindre sa première finale mondiale. "Il faut vite se projeter sur les demi-finales. Continuer d'avoir le même état d'esprit, la volonté de se partager la balle. Il y a encore des choses qui ne sont pas à mon goût comme le partage du ballon, parce que le jour où ça ne tombe pas dedans, contre une équipe plus forte... mais on est heureux d'être en demi-finale" avait lancé Jean-Aimé Toupane après la rencontre sur beIN Sports.

Les Bleues auront une belle carte à jouer puisque ce sera l'Allemagne qui a créé la surprise en éliminant à Berlin la Belgique (93-74), double championne d'Europe en titre, pour atteindre, pour elle aussi, sa première demi-finale de la Coupe du monde féminine. Les deux équipes s'étaient rencontrées en quart de finale des Jeux olympiques 2024 à Paris, un match remporté par les Bleues (84-71).

Heure et chaîne TV de France - Allemagne

La demi-finale est programmée ce samedi à 16h30 et sera à suivre en direct sur les antennes de beIN Sports, mais également TMC qui bouscule son programme pour l'évènement.