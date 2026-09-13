Brest - PSG : "Je n'ai jamais eu une équipe aussi...", Luis Enrique à la recherche de points, heure et chaîne TV
A l'occasion de la 4e journée de Ligue 1, le PSG, à la peine en championnat, se déplace à Brest à 20h45. Luis Enrique ne se veut pas alarmiste.
16:30 - "On méritait plus de points"
Luis Enrique ne se veut absolument pas alarmiste malgré le début de saison compliqué de son équipe en Ligue 1 avec aucune victoire en trois matches : "J'étais très content de ce que j'ai vu lors des trois premières journées, malgré des résultats injustes. On méritait plus de points. Mais quand tu ne gagnes pas trois matches consécutifs, il y a des choses à améliorer. On a déjà amélioré certains détails. Nous améliorer sera une motivation pour les deux prochains matches. On a besoin de points. Les trois points seront très importants."
16:00 - Luis Enrique satisfait de son effectif
"Honnêtement en analysant bien, c'est l'équipe la plus équilibrée que j'ai jamais eue en tant qu'entraîneur. S'il y a des blessés, il y a des solutions de très haut niveau pour surmonter ça. Pendant un moment, on a eu beaucoup de blessés au milieu la saison dernière. Cette année, si l'on a trois joueurs blessés sur la même ligne, on aura des solutions pour surmonter ça", s'est réjoui Luis Enrique, quelques jours après la victoire face au Slovan Bratislava en Ligue des champions (6-1).
14:30 - Sur quelle chaîne suivre Brest - PSG ?
Le match Brest - PSG est à retrouver en exclusivité sur Ligue1+.
Brest - PSG, rencontre de la 4e journée de Ligue 1, a été programmée ce dimanche 13 septembre 2026 au stade Francis-Le Blé. Le match Brest - PSG est à retrouver en exclusivité sur Ligue1+.