DIRECT. Brest - PSG : Torres a mis Paris sur orbite, Brest pousse fort... suivez le match et le score

A l'occasion de la 4e journée de Ligue 1, le PSG se rend à Brest pour empocher une première victoire en championnat. Ferran Torres a rapidement ouvert le score mais Hakimi est sorti blessé.

En direct

22:25 - Des changements de part et d'autre (79') Côté Brest, Lachuer procède aux sorties de Doumbia et Chotard pour les entrées de N'Guessan et Tousart. Pour Paris, le buteur Tores cède sa place à Godts tandis que Zaire-Emery est remplacé par Fernandez.

22:24 - Doué effleure le poteau ! (77') Aux abords de la surface, Doué repique et lâche un enroulé pied droit qui effleure le poteau de Selvik !

22:21 - La possession de balle (75') A un quart d'heure de la fin de ce Brest - PSG, Paris présente une possession à son avantage avec 60%.

22:18 - Selvik sauve le 2-0 ! Le PSG pousse pour faire le break ! Akliouche, décalé dans la surface à gauche par Doué, opte pour la solution collective avec un centre à ras de terre au cordeau pour Neves. Le Portugais reprend le ballon du bout du pied mais voit Selvik plonger juste devant sa ligne !

22:17 - Akliouche percute d'entrée (71') Dès sa première prise de balle côté droit, Akliouche percute pour repiquer dans l'axe. il décale Ruiz qui fait tourner.

22:15 - La connexion portugaise ! (69') Dans l'axe à 30 mètres, Vitinha ajuste une transversale tendue pour Neves qui ajuste une tête croisée. Aucun problème pour Selvik qui s'empare du ballon.

22:14 - Premier changement pour Brest (67') Lachuer procède à son premier changement dans cette rencontre avec la sortie de Versini pour l'entrée de Nonge.

22:12 - Du coaching pour Paris (66') Luis Enrique procède à deux changements avec les sorties de Dembélé et Kvara pour les entrées de Akliouche et Doué.

22:11 - Kvara écrase sa frappe (65') Côté gauche, Kvara est lancé par Torres. Le Géorgien fait mine de frapper pied droit avant de partir dans le fermé. Sa frappe du gauche croisée et trop écrasée. Selvik se couche tranquillement sur le ballon.

22:09 - Le retour salvateur de Pacho (63') Après une perte de balle dangereuse proche de son poteau de corner, Zaire-Emery voit Mboup s'immiscer dans la surface pour servir Ajorque complètement seul. C'était sans compter le retour immense de Pacho qui concède le corner.

22:07 - Torres cadenassé par Lloris (61') Le long de la ligne de touche, Neves trouve Torres dos au but. Mis sous pression par Lloris, l'Espagnol perd le ballon.

22:04 - Safonov signe un arrêt monumental ! Sur un centre venu de la gauche signé Locko, Doumbia arrive lancé pour asséner une tête à bout portant. Safonov plonge et détourne de la main gauche ferme. Quelle occasion pour Brest !

22:03 - Dembélé s'emmêle les pinceaux (57') Lancé en profondeur sur la gauche, le Français s'immisce dans la surface, fait mine de percuter avant de crocheter. Il perd la possession du ballon.

22:01 - Mendes pousse trop son ballon (54') Dans l'entrejeu, Mendes veut apporter son punch en remontant le ballon. Sa prise de balle est un peu manquée, offrant l'opportunité à Brest d'amorcer un contre.

21:59 - Locko concède un CSC avant la faute ! Le PSG pensait avoir fait le break sur ce CSC de Locko ! Mais sur le centre de Ruiz, Zaire-Emery pousse le latéral breton dans le dos. Résultat, Monsieur Delajod annule logiquement le but.

21:57 - L'énorme manqué de Doumbia ! (51') Doumbia profite d'une passe hasardeuse dans la défense parisienne pour se présenter seul face à Safonov. Le Breton ouvre son pied pour ajuster son vis à vis mais il trouve le poteau extérieur. Gros avertissement pour les hommes de Luis Enrique !

21:56 - Kvara tout proche du break ! (49') Sur un centre de Mendes, Ruiz glisse une passe en une touche pour Kvara qui s'extirpe seul côté gauche. La sortie anticipée de Selvik empêche le Géorgien de conclure.

21:55 - Doumbia mène le pressing (48') Face au pressing de Doumbia, Vitinha conserve difficilement. Il est obligé de se retourner dans sa propre surface pour mettre en retrait à Safonov.

21:52 - L'artificier Torres a encore frappé, le match en direct Suivez la deuxième période de ce Brest - PSG !

21:52 - C'est reparti ! C'est reparti à Francis-Le Blé !

21:36 - C'est la pause, le PSG vire en tête à la pause ! (0-1) Grâce à un but précoce de l'incontournable Torres dès la 5e minute, le PSG vire en tête d'une courte tête à Brest. Si les Parisiens sont sur la voie d'une première victoire en Ligue 1 cette saison, Luis Enrique a perdu Hakimi, sorti blessé aux aducteurs.

21:33 - Le Guen manque sa reprise (45+3') Côté droit, Versini fait parler sa vivacité pour déborder dans le fermé. Son centre est contré directement sur Le Guen qui tente la volée. Son geste s'envole dans les tribunes de Francis-Le Blé.

21:31 - Temps additionnel (45+1') Le quatrième arbitre indique 5 minutes de temps additionnel en cet fin de premier acte de Brest - PSG.

21:30 - Kvara en pivot (45') Trouvé en retrait aux abords de la surface de réparation, Torres lâche son ballon pour Kvara en une touche. Le Géorgien, en pivot, se retourne pour glisser une demi-volée qui s'échappe largement au-dessus de la cage de Selvik.