Elche - Real Madrid : sur quelle chaîne et à quelle heure suivre le match de Liga ?

Nouvelle journée du championnat espagnol ce mercredi avec le Real qui se déplace à Elche.

Le Real Madrid, déjà deuxième de la Liga derrière un FC Barcelone qui impressionne depuis le début de la saison, ne doit pas se louper sur la pelouse d'Elche à l'occasion du début de la 6e journée du championnat espagnol. Si les premières rencontres ne sont pas mauvaises, la qualité de jeu pose tout de même un problème et notamment au coach José Mourinho qui s'est confié en conférence de presse. "J'aimerais gagner, j'aimerais bien jouer et gagner, rien de plus. J'espère que dans trois mois nous serons meilleurs qu'aujourd'hui, mais je n'ai rien de magique à dire que dans trois mois nous serons à un niveau incroyable. À chaque match et entraînement, l'objectif est toujours de progresser. Plus un entraîneur a de temps pour travailler avec son équipe, plus il y a de chances de devenir plus fort."

La compo probable du Real : Courtois - Alexander-Arnold, Konaté, Huijsen, Cucurella - Valverde (Cap.), Bernardo Silva - Arda Güler, Bellingham, Vinicius Jr - Mbappé.

Heure et chaîne TV du match Elche - Real Madrid

Comme depuis le début de la saison, la rencontre sera diffusée sur les antennes de Disney + et de DAZN à partir de 21h30.