Liste Zidane : date, heure et chaîne TV de sa première liste de l'équipe de France

Zinédine Zidane va donner sa première liste pour le rassemblement d'octobre.

Nous y sommes ! Zinédine Zidane débute officiellement sa campagne de sélectionneur de l'équipe de France ce vendredi en dévoilant sa liste des joueurs pour les matchs d'octobre en Ligue des nations en Turquie (25 septembre) et en Belgique (28 septembre) puis au Stade de France contre l'Italie (2 octobre) et la Belgique (5 octobre).

De nouveaux noms sont potentiellement attendus dans cette liste qui pourrait offrir une vraie rupture avec Didier Deschamps. Depuis plusieurs jours, la liste des pré-sélectionnés est largement discutée avec Jérémy Jacquet, Olivier Boscagli, Esteban Lepaul, mais aussi Lucas Da Cunha, capitaine de l'équipe italienne de Côme.

Ce sera aussi l'occasion de découvrir le nouveau staff de l'équipe de France. "Zizou" fait confiance aux personnes présentes avec lui au Real Madrid comme son fidèle adjoint David Bettoni. On suivra les retours chez les Bleus de Fabien Barthez, nouvel entraîneur des gardiens ou encore Grégory Dupont qui avait pris en charge la préparation athlétique des Bleus lors du titre Mondial en 2018 avant de rejoindre Zidane au Real en 2019.

Heure, date et chaîne de la liste de Zidane

La liste officielle de Zinédine Zidane sera à suivre ce vendredi 18 septembre à partir de 18h au siège de la Fédération française de football. Elle sera à suivre en direct sur la chaîne Youtube de la FFF.