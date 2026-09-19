Séville - Barcelone : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match de la Liga

Début de la 7e journée en Espagne avec le FC Barcelone qui se déplace sur la pelouse de Séville pour un choc de la Liga.

Le FC Séville reçoit le FC Barcelone ce samedi 19 septembre à 21h au stade Ramón Sánchez-Pizjuán, dans le cadre de la 7e journée de Liga. Les Andalous, quatrièmes avec 13 points, restent sur un succès étriqué à La Corogne (0-1). Ils gardent en mémoire leur large victoire 4-1 contre les Catalans dans cette même enceinte la saison passée. Le FC Barcelone affiche pour le moment un bilan parfait après six journées de Liga avec six victoires, 28 buts marqués pour seulement six encaissés. Les Catalans ont notamment infligé une correction 7-2 au Racing Santander mercredi dernier. Repositionné en faux numéro 9 par Hansi Flick, Raphinha porte l'attaque catalane avec Lamine Yamal. Le Brésilien a inscrit un triplé mercredi face au Racing Santander, portant son total à neuf buts cette saison, devant Yamal et ses sept réalisations. Treizième la saison dernière et longtemps menacé par la relégation, le FC Séville a changé de visage sous la houlette de Luis García Plaza. Les Andalous comptent déjà quatre victoires en six journées, souvent arrachées à la plus petite des marges, comme récemment face à Valence puis à La Corogne. Seul l'Atlético de Madrid est venu s'imposer au Sánchez-Pizjuán cette saison (1-3).

Heure et chaîne TV

La rencontre entre Séville et Barcelone est à suivre en direct à partir de 21H sur les antennes de Disney +, diffuseur officiel de la Liga depuis le début de la saison.