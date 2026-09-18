EN DIRECT, Liste Zidane : Lepaul en équipe de France et des surprises, la liste des 23

Zinédine Zidane dévoile, ce vendredi, sa première liste en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Suivez l'annonce des convoqués en direct.

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19:49 - Cinq nouveaux dans la liste de Zidane Si Zinédine Zidane a rappelé à plusieurs reprises qu'il voulait une continuité avec le travail de Didier Deschamps, le nouveau sélectionneur des Bleus a, tout de même, créer une rupture au niveau des joueurs puisque cinq nouveaux joueurs font leur apparition sur une liste de 23. Jérémy Jacquet, Esteban Lepaul, Andy Diouf, Guillaume Restes et Lucas Da Cunha vont découvrir Clairefontaine avec l'équipe A.

19:28 - La magnifique réaction d'Esteban Lepaul à l'annonce de la liste Le Stade Rennais, club d'Esteban Lepaul, a immortalisé le moment où le meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière a appris sa convocation en équipe de France par Zinédine Zidane. Une joie immense a envahi Esteban Lepaul. Les émotions



Esté' en Équipe de France pic.twitter.com/rjX8LMoKJa — Stade Rennais F.C. (@staderennais) September 18, 2026

19:07 - Qui est Lucas Da Cunha appelé pour la première fois avec l'équipe de France ? C'est sans doute la plus grande surprise de cette liste de Zinédine Zidane. Lucas Da Cunha va connaître son premier rassemblement avec les A de l'équipe de France. Entre 2017 et 2019, Lucas Da Cunha a porté les couleurs des équipes de France U16, U17, U18 et U19. Avec les U17, il s'est illustré en marquant trois buts en dix matchs, notamment le but vainqueur contre la Slovénie et une victoire contre la Bosnie-Herzégovine en mars 2018. Il fera ses débuts avec les Bleus à l'occasion de la Ligue des nations 2026. Depuis, il a explosé en club avec l'équipe italienne de Côme et en est devenu le capitaine.

18:47 - Un rappel de la liste des 23 joueurs convoqués avec l'équipe de France Et voici la liste annoncée par Zinédine Zidane pour ses premiers matchs en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Gardiens Mike Maignan (AC Milan)

Guillaume Restes (Toulouse)

Robin Risser (Lens) Défenseurs Dayot Upamecano (Bayern Munich)

Ibrahima Konaté (Real Madrid)

Jules Koundé (FC Barcelone)

Andy Diouf (Inter Milan)

Jérémy Jacquet (Liverpool)

Adrien Truffert (Bournemouth)

Maxence Lacroix (Chelsea)

Pierre Kalulu (Juventus) Milieux de terrain Manu Koné (AS Rome)

Adrien Rabiot (AC Milan)

Warren Zaïre-Emery (PSG)

Eduardo Camavinga (Real Madrid)

Lucas Da Cunha (Côme)

Rayan Cherki (Manchester City) Attaquants Kylian Mbappé (Real Madrid)

Ousmane Dembélé (PSG)

Bradley Barcola (Liverpool)

Désiré Doué (PSG)

Michael Olise (Bayern Munich)

Estéban Lepaul (Rennes)

18:38 - C'est la fin de cette conférence de presse Zinédine Zidane en a terminé avec cette première conférence de presse dans le rôle de sélectionneur de l'équipe de France. Sa liste a été annoncée avec son lot de surprises. Les 23 Bleus appelés par Zinédine Zidane pour le premier rassemblement de la saison pic.twitter.com/HghfdF2hx3 — Equipe de France (@equipedefrance) September 18, 2026

18:35 - La grande annonce de Zidane à propos de Mbappé "J'ai choisi quatre capitaines", a déclaré Zinédine Zidane qui confirme que Kylian Mbappé portera le brassard de capitaine. Il n'a, en revanche, pas dévoilé le nom des vice-capitaines.

18:31 - Zidane sur ses inspirations "Je pense qu'on a quelque chose à retirer, pas seulement des sélectionneurs que j'ai eu, mais aussi des entraineurs. On essaye de choper des choses qui nous intéressent. Celui qui a été le plus emblématique pour moi ça a été Aimé (Jacquet) et après Roger Lemerre qui était très proche de ses joueurs."

18:30 - Zidane sur le rôle de Mbappé "Je pense qu'il est capable de jouer dans les trois positions sur le front de l'attaque. Je ne sais pas si c'est son meilleur poste en avant-centre. Je l'aime beaucoup à gauche par exemple."

18:28 - Zidane sur les replis défensifs de Mbappé "C'est un faux sujet et un faux débat. Il va falloir le gérer comme tous les autres joueurs. Quand vous n'avez pas le ballon, il faut faire les efforts et ce ne sera pas un problème pour Kylian."

18:27 - Zidane sur Jacquet "J'aime beaucoup son profil. C'est un joueur que je suis depuis très longtemps parce qu'il jouait avec mon fils. Il intègre naturellement l'équipe de France."

18:26 - Zidane sur Cherki "C'est un vrai numéro 10. Il est capable de jouer entre les lignes, ce sont les joueurs que j'aime. On va avoir ces 15 jours pour travailler ensemble."

18:25 - Zidane ne fera pas de politique ! "Sur le plan politique je n'ai aucun rôle à jouer. Je me concentre sur la tâche de sélectionneur de l'équipe de France, j'ai des convictions comme tout le monde mais je n'ai rien à dire sur ça."

18:24 - Zidane sur le "défilé" des joueurs "Je ne donnerai aucun message de sobriété. Chacun va arriver comme il l'entend. Je veux juste changer le fait que Clairefontaine c'est Clairefontaine. On n'a pas besoin d'en faire des caisses. Les joueurs vont arriver et après on sera entre nous. Ils arriveront comme ils veulent."

18:21 - Zidane sur les gardiens et la nomination de Fabien Barthez "Et pourquoi pas Gullaume Restes ? C'est un choix réfléchi et assumé. Il y a trois gardiens et on va faire avec ces trois pour la première sélection. (Sur Fabien Barthez) On a la même vision sur ce que doit être un gardien de but. J'ai la confiance de voir Fabien faire progresser mes gardiens et c'est pour ça que j'ai choisi Fabien."

18:21 - Zidane sur Benzema "Karim, c'est un peu comme Ngolo (Kanté), tout ce qu'il a fait est admirable. Aujourd'hui, j'ai envie de voir des jeunes joueurs et ça n'enlève à sa carrière en équipe de France qui est extraordinaire".

18:20 - Zidane sur l'animation offensive "Quatre attaquants, il ne faut pas abuser quand même. C'est surtout une question d'équilibre. On a des joueurs extraordinaires", assure Zidane

18:19 - Zidane plutôt bref sur le rôle de Zaïre-Emery "Si je l'ai pris au milieu de terrain, c'est que je veux le voir au milieu de terrain."

18:18 - Zidane sur Lepaul "Il a un profil différent, sur les petits espaces notamment. C'est un joueur qui m'intéresse. Il marque des buts, je veux le voir de près."

18:17 - Toujours la continuité pour Zidane "Je suis dans la continuité. J'ai des idées un peu différentes par rapport à d'autres entraineurs. Avec l'équipe de France, il n'y a pas de chantier. L'équipe de France a très bien fait jusqu'à maintenant avec ses hauts et ses bas."

18:16 - Zidane sur la convocation de Lacroix "Maxence Lacroix est un très bon joueur. Il joue titulaire dans un grand club. C'est un profil intéressant, il est gaucher, bref... Il a les qualités pour jouer dans cette équipe."

18:15 - Zidane évoque Tchouaméni et son absence de la liste "Aurélien (Tchouaméni), c'est un joueur qui s'est arrêté presque deux mois et je pense à son processus de récupération. Je pense qu'il est préférable qu'il reste à Madrid."

18:14 - Zidane sur la non sélection de Kanté "C'est un choix. Il y a des joueurs qui peuvent faire évoluer cette équipe. Ça n'a rien à voir avec ses qualités. C'est un joueur que j'adore et qui a fait beaucoup pour l'équipe de France. Ce sont des choix."

18:13 - Zidane sur les convocations de Da Cunha et Kalulu "J'ai sélectionné ces deux joueurs car ils méritent d'être avec nous. J'ai envie de les voir évoluer avec nous."

18:13 - "Installer la continuité", assure Zidane "J'ai toujours regardé l'équipe de France. J'ai été joueur de cette équipe pendant très longtemps. J'ai un attachement énorme à cette équipe. Aujourd'hui, je mesure la tâche que d'être sélectionneur de cette équipe mais en même temps je suis là pour coacher cette équipe et d'installer une continuité avec d'autres idées."