EN DIRECT, Liste Zidane : des surprises annoncées pour la Ligue des nations, heure et chaîne TV
Zinédine Zidane dévoile, ce vendredi, sa première liste en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Suivez l'annonce des convoqués en direct.
La liste de l'équipe de France de Zinédine Zidane
13:32 - Les frères Hernandez menacés ?
La liste de Zinédine Zidane pourrait être l'occasion de voir de nouveaux noms. Des surprises sont à prévoir lorsque Zinédine Zidane dévoilera les joueurs convoqués pour la Ligue des nations. En défense, sur le côté, Adrien Truffert, est surveillé de près et postule à une place sérieuse tout comme le Lensois Mathieu Udol. Théo Hernandez, quant à lui, voit sa place menacée. Tout comme son frère, Lucas. En défense centrale, le jeune défenseur de Liverpool Jérémy Jacquet convainc les Reds depuis son transfert. Suffisant pour séduire Zidane et son staff ?
13:01 - La première liste de Zinédine Zidane à la tête de l'équipe de France
Une nouvelle ère pour l'équipe de France. Zinédine Zidane va dévoiler, à 18h, sa première liste de joueurs convoqués en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Une conférence de presse aura lieu au siège de la Fédération française de football pour l'occasion.
Zinédine Zidane dévoile sa liste de joueurs convoqués pour les quatre matchs de la Ligue des nations ce vendredi 18 septembre au siège de la Fédération française de football. L'évènement est à suivre sur la chaine Youtube de la FFF.