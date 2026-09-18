Kylian Mbappé : coup de tonnerre, il quitte Nike et rejoint On ! Quelle est cette marque pas si méconnue ?

Tremblement de terre dans le monde du football avec la signature de Mbappé avec On à la place de Nike ce vendredi 18 septembre.

Le bruit circulait depuis plusieurs mois, la décision a été actée ce vendredi 18 septembre, Kylian Mbappé a décidé de laisser tombe Nike pour devenir ambassadeur de la marque suisse On. "Dès le début, ce qui m'a attiré chez On, c'est l'opportunité de bâtir ensemble quelque chose de totalement inédit qui contribuera à façonner le jeu de demain, commente de son côté le capitaine de l'équipe de France. Je souhaite apporter mon expérience et ma vision à nos créations, repousser les limites du possible grâce à l'innovation et rester toujours fidèle au plaisir du football. Nous partageons un rêve commun, et ce n'est que le début" a expliqué le Français dans un communiqué. Les détails du contrat n'ont pas été communiqués mais on parle de plusieurs dizaines de millions d'euros.

Dream On, Football.



I still dream of playing football.



That might surprise you, coming from someone who plays it for a living.

But its true.



I still dream of playing with my friends.

Playing until sunset. Until dinner.

Playing just because it was a game, long before it pic.twitter.com/74FFKrT98w — Kylian Mbappé (@KMbappe) September 18, 2026

Plusieurs stars sont déjà équipées par la marque et pas des moindres. Roger Federer rejoignait l'aventure en devenant actionnaire à 3% en 2019 alors que le récent finaliste de l'US Open, Ben Shelton, mais aussi Iga Swiatek, six titres de Grand Chelem à son actif, portent des chaussures On, tout comme la buteuse suisse du FC Barcelone, Sydney Schertenleib. "Mbappé sera le coeur de l'aventure de On dans le football, réunissant l'un des joueurs emblématiques du football et l'une des marques les plus innovantes du sportswear", écrit la marque dans son communiqué publié ce vendredi en début d'après-midi.

L'entreprise suisse s'associe également à Thierry Henry comme "directeur du football". Le champion du monde 98, qui lui aussi a été longtemps associé à Nike, jouera un rôle dans la création des produits On Football et la relation avec les athlètes.

Un produit déjà annoncé pour Mbappé

La collaboration entre Kylian Mbappé et On démarrera avec le lancement d'une chaussure de foot s'appuyant sur la technologie " LightSpray " développée par la marque depuis 2024. Celle-ci permet un assemblage sans colle de la chaussure. Il s'agit donc d'une chaussure écologique (moins de tissus, moins de déchets) et très légère.

L'histoire de la marque On

On est une marque suisse de chaussures et de vêtements de sport, fondée en 2010 à Zurich par Olivier Bernhard, David Allemann et Caspar Coppetti. Elle s'est d'abord fait connaître dans l'univers de la course à pied grâce à une technologie d'amorti reconnaissable, baptisée "CloudTec", conçue pour offrir une sensation d'atterrissage souple tout en favorisant une foulée dynamique. La marque se distingue également par un design épuré et facilement identifiable.

Au fil des années, On a élargi son offre aux vêtements, accessoires et équipements destinés à différents sports et à un usage quotidien. Son positionnement repose sur l'innovation, la performance et le design, avec une volonté de toucher à la fois les sportifs réguliers et un public plus large attiré par l'esthétique de ses produits. Présente dans de nombreux marchés internationaux, On s'est progressivement imposée comme l'une des marques montantes du secteur du sport. Son développement s'accompagne notamment d'investissements dans la recherche, les matériaux et des solutions visant à réduire l'impact environnemental de ses produits.