Lucas Da Cunha : qui est le nouveau joueur de l'équipe de France appelé par Zidane ?

Le Français Lucas Da Cunha est l'une des surprises de la liste de Zidane.

Né le 9 juin 2001 à Roanne, Lucas Da Cunha est un milieu offensif franco-portugais évoluant aujourd'hui à Come sous le numéro 7. Formé à la Loire au Roannais Foot 42, il avait pourtant été recalé par l'Olympique lyonnais et l'AS Saint-Étienne, clubs pour lesquels sa famille était supportrice. Repéré par le Stade rennais FC, Da Cunha rejoint le club breton en 2016 à seulement 15 ans. Il y signe son premier contrat professionnel en décembre 2017 à 16 ans, et devient champion de France U17 en 2017-2018 avant de décrocher le titre U19 le 2 juin 2019, réalisant même un triplé en finale des play-offs à Andrézieux.

Lucas Da Cunha fait sa première apparition professionnelle le 28 novembre 2019 en Ligue Europa contre le Celtic Glasgow. Il connaît sa première titularisation en Ligue 1 le 4 février 2020 face au LOSC, lors d'une défaite rennaise 1-0. En 2020, le milieu offensif s'engage avec l'OGC Nice avant d'être immédiatement prêté au FC Lausanne-Sport. En Suisse, il se révèle avec un doublé contre le FC Lucerne puis un but face au FC Vaduz en avril 2021, des prestations qui lui valent d'être élu joueur du mois par les supporters lausannois. De retour à l'OGC Nice à l'issue de son prêt, Lucas Da Cunha peine à s'imposer et repart en prêt à Clermont Foot dès janvier 2022. La situation ne s'arrange pas la saison suivante, puisqu'il ne joue pas une seule minute avec les Aiglons en 2022-2023.

Lors du mercato hivernal, le 16 janvier 2023, Lucas Da Cunha s'engage avec le club italien de Côme jusqu'en juin 2026. Il inscrit son premier but pour le club le 1er avril 2023 contre le Venezia FC, où il délivre également une passe décisive malgré la défaite finale de son équipe. Le 7 novembre 2024, Lucas Da Cunha ouvre son compteur en Serie A face au Genoa CFC. Titulaire, il inscrit le but d'ouverture sur un service de son coéquipier Nico Paz, mais la rencontre se termine finalement sur un match nul 1-1.

Lucas Da Cunha en équipe de France

Entre 2017 et 2019, Lucas Da Cunha a porté les couleurs des équipes de France U16, U17, U18 et U19. Avec les U17, il s'est illustré en marquant trois buts en dix matchs, notamment le but vainqueur contre la Slovénie et une victoire contre la Bosnie-Herzégovine en mars 2018. Il fera ses débuts avec les Bleus à l'occasion de la Ligue des nations 2026.