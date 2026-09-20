DIRECT. OM - PSG : Marquinhos redonne le sourire à Paris, l'OM voit rouge, suivez le match et le score

A l'occasion de la 5e journée de Ligue 1, l'OM reçoit le PSG. Les Parisiens ont repris les commandes du Classique grâce à Marquinhos, quelques instants après l'égalisation de Gomes. Weah a récolté un carton rouge.

En direct

22:43 - Aguerd manque la balle du nul ! (90+6') Sur un centre enroulé de Moumbagna, Aguerd se retrouve complètement seul face à Safonov. Le défenseur marseillais est un peu court, c'était la balle du match nul !

22:41 - Safonov sonné au sol (90+4') Le portier parisien, dans un duel dans les airs, prend le coude d'Egan-Riley et s'écroule. Le staff médical du PSG est au chevet du Russe.

22:38 - Le coup franc de Neves passe à côté (90+2') Sur un coup franc assez éloigné, légèrement sur la droite, le Portugais ouvre son pied pour ajuster une frappe puissante du droit. Son ballon passe largement à côté.

22:37 - Akliouche craque dans le dernier geste ! (90') Le PSG pousse pour se mettre définitivement à l'abri dans ce Classique. Côté gauche, Mendes est décidément intenable. Le Portugais glisse un centre pour Akliouche qui, en pivot, signe une demi-volée du gauche qui s'échappe du cadre malgré la bonne position de l'attaquant.

22:35 - Godts déborde (88') A gauche, l'attaquant parisien signe le passement de jambes avant de déborder dans le côté fermé. Le Belge manque cependant son centre du gauche. Sortie de but pour l'OM.

22:33 - Mendes met le feu à gauche (86') Aux abords de la surface marseillaise à gauche, Mendes déborde son vis à vis avant d'ajuster un centre à ras de terre très dangereux. De Lange capte le ballon en deux temps, juste devant Torres qui rôdait dans l'axe.

22:29 - Triple changement pour l'OM (84') Bruno Génésio procède à trois changements avec les sorties d'Abdelli, Maupay et Emerson pour les entrées de Bezahaf, Mombagna et Garcia.

22:28 - Marquinhos frôle le doublé (82') Sur un coup franc excentré proche de la ligne de touche, Marquinhos est tout proche de reprendre de la tête le centre rentrant de Vitinha. Corner pour le PSG.

22:26 - Le PSG contrôle (80') Désormais à 11 contre 10 à 10 minutes de la fin de cet OM - PSG, les hommes de Luis Enrique amorcent une séquence de possession de balle. La tâche s'annonce très compliquée pour les Phocéens pour revenir dans ce Classique.

22:24 - Le rouge pour Weah ! (77') La double peine pour l'OM, quelques minutes après le but de Marquinhos, avec le rouge pour Weah qui prend un deuxième jaune. Les Phocéens vont évoluer à 10 !

22:21 - Marquinhos remet le PSG devant ! (74') A peine deux minutes après l'égalisation de Gomes, le PSG reprend déjà les commandes grâce à son capitaine Marquinhos qui vient reprendre un délice de centre de Mendes du droit. En deux temps, le Brésilien conclut devant la ligne de but malgré l'arrêt de De Lange. Trois buts en 8 minutes dans ce Classique.

22:18 - Gomes relance l'OM, le Vélodrome chavire ! (1-1) Gomes relance complètement l'OM dans ce Classique ! Face à une défense parisienne qui recule, Gouiri s'emmène le ballon vers le but avant de décaler Gomes. dans la surface, le Marseillais efface Pacho d'un crochet intérieur dévastateur avant de conclure à bout portant. Le Vélodrome est en fusion !

22:16 - Dembélé gratte un corner (69') Trouvé dans la surface marseillaise, le Parisien se met sur son pied gauche pour adresser un centre à ras de terre depuis un angle fermé. Son ballon est contré par l'arrière-garde marseillaise. Corner.

22:12 - Torres débloque la situation pour le PSG ! (0-1) Sur un centre rentrant millimétré de Doué, Torres, dans un timing absolument parfait, reprend le ballon de la tête à bout portant. C'est déjà le 7e but de l'Espagnol sous les couleurs du PSG !

22:10 - Maupay craque dans le dernier geste ! (63') Alors que le but parisien était totalement ouvert suite au centre de Gouiri pour Maupay, l'attaquant marseillais manque sa frappe du gauche. C'est une énorme occasion gâchée par les Phocéens dans cet OM - PSG !

22:09 - Doué frôle le cadre ! (62') Dans la surface marseillaise, le PSG se retrouve une nouvelle fois en position de frapper. Légèrement sur la gauche, Doué profite d'un peu d'espace pour se mettre sur son pied droit pour lâcher une frappe qui passe juste au-dessus.

22:07 - Harit dévisse sa frappe ! (60') L'OM tente de créer le danger offensivement mais peine à se trouver. A l'image de l'enchaînement de passes en une touche entre Gomes, Abdelli et Harit qui ne mettent pas ce dernier dans une bonne position pour frapper. Résultat, son tir file largement au-dessus de la cage de Safonov.

22:05 - Premier changement pour le PSG (59') Luis Enrique procède à son premier changement de OM - PSG. Kvara est remplacé par Torres.

22:03 - Le PSG pousse ! Suivez le match en direct A l'image de cette tête manquée à bout portant de Neves sur une remise de la tête de Mendes, Paris impose peu à peu sa patte dans cette seconde période de OM - PSG.

22:01 - Corner pour le PSG (55') Après une récupération de balle haute de Marquinhos, Vitinha est trouvé dans le dos d'Ederson dans la surface phocéenne. Le centre du milieu est contré et file en corner.

21:59 - Kvara tout proche d'un but superbe ! (53') Touché dans la surface à droite, Dembélé signe un centre du pied droit en première intention pour Kvara qui reprend d'une talonnade à l'entrée des 5,50 mètres. Le ballon à ras de terre du parisien frôle le poteau de De Lange. Frisson au Vélodrome !

21:57 - Maupay cadenassé par Pacho (51') Côté gauche proche de la ligne médiane, Gomes cherche Maupay en profondeur. Le Marseillais, dos au but, voit Pacho débouler. Le défenseur parisien récupère le ballon proprement.

21:55 - Kvara y va de sa frappe ! (49') Troisième frappe déjà pour le PSG dans ce 2e acte de OM - PSG ! Côté gauche, Doué décale en retrait Kvara qui signe une frappe enroulée en première intention. Trop axé, son tir est capté sans problème par De Lange.

21:53 - Doué lâche la première frappe du second acte ! (48') Côté gauche, Doué apporte immédiatement son punch. Le Parisien s'immisce dans la surface en repiquant avant de délivrer une frappe trop écrasée du gauche. De Lange s'empare du ballon des deux mains.