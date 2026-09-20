OM - PSG : "Je ne peux pas lui souhaiter bonne chance...", Luis Enrique réveille la rivalité avant le Classique, heure et chaîne TV
A l'occasion de la 5e journée de Ligue 1, l'OM reçoit le PSG pour un Classique qui s'annonce comme souvent bouillant au stade Vélodrome.
14:00 - Jour de Classique !
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre site pour suivre les dernières informations concernant le tant attendu Classique OM - PSG. Coup d'envoi ce soir à 20h45.
Le Classique OM - PSG a été programmé ce dimanche 20 septembre 2026 à 20h45 au stade Vélodrome. OM - PSG est à retrouver en exclusivité sur Ligue 1+.