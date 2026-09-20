Atlético de Madrid - Real Madrid : heure et chaîne TV du choc en Liga
Suivez le match de la 7e journée de Liga entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid
08:32 - Un point sur le classement
Les deux équipes madrilènes figurent déjà dans le top 5 de la Liga dominée par le FC Barcelone. Le Real est dauphin des Blaugranas avec 15 points tandis que les Colchoneros occupent la 4e place avec 13 points. Ce match est donc déjà crucial pour le reste de la saison et le classement général. L'équipe de Mourinho ne veut pas se laisser distancer par son rival en Catalogne alors que les hommes de Simeone veulent eux, revenir dans la course.