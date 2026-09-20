DIRECT. Atlético de Madrid - Real Madrid : les Colchoneros déroulent et le Real s'écroule, suivez le match de Liga

L'Atletico de Madrid est en train de faire sombrer le Real Madrid à l'ouest dans ce derby de la 7e journée de Liga (2-0).

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17:51 - Camavinga rentre en jeu Le milieu de terrain tricolore, sélectionné par Zidane, Camavinga est entré en jeu. Il a pris la place de son compatriote Tchouaméni, qui n'est lui pas retenu en Bleus pour la trêve.

17:48 - Le carton rouge de Huijsen Avec sa faute, Huijsen a laissé ses partenaires à 10. Il a commis une faute après une longue passe d'un défenseur de l'Atletico : | Rouge pour Dean Huijsen ! Le Real Madrid va finir à 10 ! #AtlétiRealMadrid #LALIGA



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17:47 - Baena laisse sa place à Lookman Lookman a fait son entrée en jeu remplaçant, celui qui est désormais indiscutable, le champion du monde Baena.

17:46 - Courtois et Konaté sauvent leurs coéquipiers Courtois a fait une claquette extraordinaire sauvant son équipe. Puis Konaté s'est interposé, se mettant dans le but. Le défenseur français a fait une tête plongeante sauvant ainsi le Real d'un troisième but concédé.

17:45 - Le Real Madrid en souffrance À 10 contre 11, le Real Madrid est en difficulté dans cette deuxième mi-temps.

17:44 - David sort dans la foulée Après son but, l'ex Lillois a concédé sa place à Julian Alvarez copieusement sifflé en raison de sa volonté de quitter le club de l'Atletico de Madrid. Jonathan David a lui été vivement applaudi !

17:39 - Joanathan David marque encore !! Jonathan David poursuit sa lancée et met encore un but. L'Atletico mène maintenant 2 à 0 ! Le Metropolitano s'enflamme !

17:37 - Bernardo Silva poursuit son échauffement, Camavinga retourne s'asseoir Le Real Madrid doit changer ses plans après avoir concédé le score contre l'Atletico Madrid.

17:36 - Guler fais les frais du rouge Guler est remplacé par Rudiger qui pallie le rouge de Huijsen. Vinicius, inexistant, cède sa place à Diomandé. Le Real Madrid est sous pression !

17:33 - Grimaldo ouvre le score ! Grimaldo convertit son pénalty et pour son anniversaire, donne l'avantage à l'Atletico de Madrid !

17:32 - Huijsen expulsé ! Après sa faute, Huijsen est exclu du terrain. Le Real Madrid est à 10 contre 11 !

17:30 - Pénalty pour l'Atletico ! Hancko sert Simeone de sa défense et Huijsen commet une faute dans la surface. Il y a pénalty pour l'Atletico !

17:29 - Relance mal jouée Le Real Madrid avait une contre attaque intéressante avec un quatre contre quatre dont Vinicius, Mbappé, Bellingham et Guler qui avait la balle. Ce dernier a servi l'Anglais tardivement et finalement, ça n'a rien donné.

17:27 - Baena met à l'épreuve Courtois Koke a donné un ballon intéressant à Baena qui avait beaucoup de temps pour armer sa frappe à gauche du terrain. L'Espagnol a enroulé son tie mais Courtois s'est allongé et a écarté le ballon.

17:25 - Pas de changement à la mi-temps pour le Real Mourinho n'a pas procédé à des changements. Koke lui remplace Pubill averti en première période. Le match reprend !

17:20 - Les joueurs reviennent Durant la pause, les remplaçants de l'Atletico se sont échauffés sur la pelouse alors que l'intégralité des joueurs du Real Madrid est rentrée au vestiaire.

17:15 - Le résumé de la 1e période Il y a eu deux cartons jaunes distribués aux joueurs de champ de l'Atletico de Madrid. Il y a des contacts. Les défenses sont bien mises en place des deux côtés. Offensivement, néanmoins, le Real Madrid est à la peine. Les attaquants ne parviennent pas à communiquer entre eux. L'Atletico ne parvient pas de son côté à être dangereux. Pour le moment les deux équipes se neutralisent. La deuxième mi-temps risque d'être plus animée.

17:10 - La frappe cadrée du Turc Sur les 10 tirs de ce match, seule une frappe a été cadrée, celle d'Arda Guler. Mais Oblak a été vigilant : | Arda Guler envoie un PÉTARD... mais Jan Oblak est vigilant !



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17:05 - 0 à 0 à la mi-temps C'est la mi-temps et le match est pour l'instant, pas très animé. Il y a cependant de l'intensité.

17:02 - Guler fait la première frappe cadrée Guler a tenté du gauche et Oblak a repoussé avec les deux points la tentative du turc. C'est la première frappe cadrée de cet Atlético de Madrid - Real Madrid.

16:55 - Romero prend finalement le jaune Après visionnage, l'arbitre retire le carton jaune pour Bellingham et le distribue à Romero qui avait mis une semelle sur le genou du Britannique.

16:54 - L'arbitre va voir la VAR Après cette faute, l'arbitre est parti voir la vidéo.

16:53 - Gros tacle de Bellingham Bellingham veut défendre et fait un tacle agressif. Romera est à terre. Il y a eu un sacré contact. L'Anglais reçoit un carton jaune après sa faute.

16:52 - Premier carton jaune Pubill écope d'une jaune après un duel acharné e Mbappé qui a défendu. Le Français a accéléré et le capitaine de l'équipe de France est tombé. Assez logiquement l'arbitre madrilène a donné un jaune au joueur de l'Atletico.