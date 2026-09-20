DIRECT. Atlético de Madrid - Real Madrid : les Colchoneros déroulent et le Real s'écroule, suivez le match de Liga
L'Atletico de Madrid est en train de faire sombrer le Real Madrid à l'ouest dans ce derby de la 7e journée de Liga (2-0).
17:51 - Camavinga rentre en jeu
Le milieu de terrain tricolore, sélectionné par Zidane, Camavinga est entré en jeu. Il a pris la place de son compatriote Tchouaméni, qui n'est lui pas retenu en Bleus pour la trêve.
17:48 - Le carton rouge de Huijsen
Avec sa faute, Huijsen a laissé ses partenaires à 10. Il a commis une faute après une longue passe d'un défenseur de l'Atletico :
| Rouge pour Dean Huijsen ! Le Real Madrid va finir à 10 ! #AtlétiRealMadrid #LALIGA— DAZN France (@DAZN_FR) September 20, 2026
Suivez la rencontre en direct sur DAZN. pic.twitter.com/pgCd5YEJqG
17:47 - Baena laisse sa place à Lookman
Lookman a fait son entrée en jeu remplaçant, celui qui est désormais indiscutable, le champion du monde Baena.
17:46 - Courtois et Konaté sauvent leurs coéquipiers
Courtois a fait une claquette extraordinaire sauvant son équipe. Puis Konaté s'est interposé, se mettant dans le but. Le défenseur français a fait une tête plongeante sauvant ainsi le Real d'un troisième but concédé.
17:45 - Le Real Madrid en souffrance
À 10 contre 11, le Real Madrid est en difficulté dans cette deuxième mi-temps.
17:44 - David sort dans la foulée
Après son but, l'ex Lillois a concédé sa place à Julian Alvarez copieusement sifflé en raison de sa volonté de quitter le club de l'Atletico de Madrid. Jonathan David a lui été vivement applaudi !
17:39 - Joanathan David marque encore !!
Jonathan David poursuit sa lancée et met encore un but. L'Atletico mène maintenant 2 à 0 ! Le Metropolitano s'enflamme !
17:37 - Bernardo Silva poursuit son échauffement, Camavinga retourne s'asseoir
Le Real Madrid doit changer ses plans après avoir concédé le score contre l'Atletico Madrid.
17:36 - Guler fais les frais du rouge
Guler est remplacé par Rudiger qui pallie le rouge de Huijsen. Vinicius, inexistant, cède sa place à Diomandé. Le Real Madrid est sous pression !
17:33 - Grimaldo ouvre le score !
Grimaldo convertit son pénalty et pour son anniversaire, donne l'avantage à l'Atletico de Madrid !
17:32 - Huijsen expulsé !
Après sa faute, Huijsen est exclu du terrain. Le Real Madrid est à 10 contre 11 !
17:30 - Pénalty pour l'Atletico !
Hancko sert Simeone de sa défense et Huijsen commet une faute dans la surface. Il y a pénalty pour l'Atletico !
17:29 - Relance mal jouée
Le Real Madrid avait une contre attaque intéressante avec un quatre contre quatre dont Vinicius, Mbappé, Bellingham et Guler qui avait la balle. Ce dernier a servi l'Anglais tardivement et finalement, ça n'a rien donné.
17:27 - Baena met à l'épreuve Courtois
Koke a donné un ballon intéressant à Baena qui avait beaucoup de temps pour armer sa frappe à gauche du terrain. L'Espagnol a enroulé son tie mais Courtois s'est allongé et a écarté le ballon.
17:25 - Pas de changement à la mi-temps pour le Real
Mourinho n'a pas procédé à des changements. Koke lui remplace Pubill averti en première période. Le match reprend !
17:20 - Les joueurs reviennent
Durant la pause, les remplaçants de l'Atletico se sont échauffés sur la pelouse alors que l'intégralité des joueurs du Real Madrid est rentrée au vestiaire.
17:15 - Le résumé de la 1e période
Il y a eu deux cartons jaunes distribués aux joueurs de champ de l'Atletico de Madrid. Il y a des contacts. Les défenses sont bien mises en place des deux côtés. Offensivement, néanmoins, le Real Madrid est à la peine. Les attaquants ne parviennent pas à communiquer entre eux. L'Atletico ne parvient pas de son côté à être dangereux. Pour le moment les deux équipes se neutralisent. La deuxième mi-temps risque d'être plus animée.
17:10 - La frappe cadrée du Turc
Sur les 10 tirs de ce match, seule une frappe a été cadrée, celle d'Arda Guler. Mais Oblak a été vigilant :
| Arda Guler envoie un PÉTARD... mais Jan Oblak est vigilant !— DAZN France (@DAZN_FR) September 20, 2026
Suivez la rencontre sur DAZN. #LALIGA #AtletiRealMadrid pic.twitter.com/XcwjDB43tq
17:05 - 0 à 0 à la mi-temps
C'est la mi-temps et le match est pour l'instant, pas très animé. Il y a cependant de l'intensité.
17:02 - Guler fait la première frappe cadrée
Guler a tenté du gauche et Oblak a repoussé avec les deux points la tentative du turc. C'est la première frappe cadrée de cet Atlético de Madrid - Real Madrid.
16:55 - Romero prend finalement le jaune
Après visionnage, l'arbitre retire le carton jaune pour Bellingham et le distribue à Romero qui avait mis une semelle sur le genou du Britannique.
16:53 - Gros tacle de Bellingham
Bellingham veut défendre et fait un tacle agressif. Romera est à terre. Il y a eu un sacré contact. L'Anglais reçoit un carton jaune après sa faute.
16:52 - Premier carton jaune
Pubill écope d'une jaune après un duel acharné e Mbappé qui a défendu. Le Français a accéléré et le capitaine de l'équipe de France est tombé. Assez logiquement l'arbitre madrilène a donné un jaune au joueur de l'Atletico.
16:49 - Lee centre et Courtois s'interpose
Courtois sa plongé pour écarter le centre de Kang-In Lee. Konaté a ensuite dégagé une frappe d'un adversaire. Le ballon est revenu dans les pieds de l'Atletico. Le Real Madrid subit et ne fait que défendre depuis quelques minutes.