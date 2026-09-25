Maroc - Gabon : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match des qualifications de la CAN 2027 ?

Coup d'envoi des éliminatoires de la CAN 2027 cette semaine avec des chocs au programme.

L'après Coupe du monde pour les sélections africaines passe par les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027 qui se dispute l'été prochain. Qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde il y a quelques mois, éliminé par la France, le Maroc entame sa campagne comme grand favori face au Gabon. Mohamed Ouahbi, qui avait succédé à Walid Regragui en mars dernier sur le banc des Marocains, a appelé de nouveaux jeunes joueurs pour lancer une toute nouvelle campagne pour les Lions de l'Atlas. Plusieurs joueurs ne figurent pas dans cette liste comme Chemsdine Talbi, Eliesse Ben Seghir, Amine Adli, Amir Richardson, Amine Sbaï, ou Souffian El Karouani. D'autres sont simplement indisponibles comme Ayoub El Kaabi, Chadi Riad, Youssef Belammari, Youssef En-Nesyri et Hamza Igamane. Sofyan Amrabat, en conflit avec son sélectionneur, est également absent.

Notons que cette rencontre se disputera à Rabat, au stade Moulay-Abdallah, sans Pierre-Emerick Aubameyang. L'ancien attaquant de l'OM a décidé de prendre sa retraite, "maltraité" ces derniers mois.

Heure et chaine TV de Maroc - Gabon

La rencontre des éliminatoires de la CAN 2027 est à suivre en direct sur les antennes de beIN Sports 1 à partir de 21h.