Turquie - France : but puis blessure de Mbappé, victoire dans la douleur... Une première mouvementée pour Zidane, le résumé et le score

La grande première de Zinédine Zidane à la tête de l'équipe de France s'est soldée par une victoire poussive sur la pelouse de la Turquie en Ligue des nations (1-0). Kylian Mbappé a été le seul buteur mais s'est blessé sur son but.

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22:45 - La France a tenu ! Première victoire pour Zidane sur le banc des Bleus ! Dans la douleur, l'équipe de France lance l'ère Zinédine Zidane par une victoire sur la pelouse de la Turquie en Ligue des nations. Tout n'a pas été parfait mais l'essentiel est là.

22:41 - La France souffre (90+5') Malgré la supériorité numérique, les Bleus sont en souffrance dans ces dernières minutes de Turquie - France. Le premier succès de Zidane à la tête des Bleus n'est pas encore acquis.

22:40 - Le jaune pour Lepaul (90+3') Pour sa première sélection en équipe de France, Esteban Lepaul écope d'un carton jaune pour une faute sur Arda Güler. Il ne conteste pas.

22:37 - Huit minutes de plus ! (90') C'est un temps additionnel particulièrement conséquent. Les Bleus mènent au score mais ils doivent rester méfiants jusqu'au bout même en supériorité numérique.

22:36 - Une première pour Lepaul ! (90') Esteban Lepaul honore sa première sélection en équipe de France. L'attaquant rennais remplace Ousmane Dembélé.

22:35 - Une première intervention de Bayindir (89') Il vient d'entrer en jeu et doit déjà intervenir sur ce coup-franc de Dembélé. Première intervention réussie pour Bayindir dans ce Turquie - France qui touche à sa fin.

22:35 - Bayindir fait son entrée dans ce Turquie - France (88') L'exclusion de Çakir pousse le sélectionneur de la Turquie à faire entrer son deuxième gardien. Bayindir remplace Yilmaz pour les dernières minutes de ce Turquie - France.

22:33 - Main et carton rouge !! (87') L'arbitre de ce Turquie - France a pris sa décision et décide d'exclure Çakir pour une main en dehors de la surface. Les Turcs vont finir à 10 contre 11.

22:32 - La VAR pour trancher (86') L'arbitre de ce Turquie - France va aller voir les images. Il pourrait exclure Çakir pour une main en dehors de la surface.

22:31 - Barcola est fou de rage ! (85') Lancé en profondeur, Barcola essaye d'éliminer Çakir avec un grand pont mais le portier turc intervient en dehors de sa surface. Le joueur de Liverpool demande la main.

22:30 - Güler est un poison (84') Le joueur du Real Madrid n'hésite pas à redescendre très bas pour participer au jeu. Il est quasi imprenable et Koné doit commettre la faute pour l'arrêter.

22:28 - La bonne entrée de Barcola (82') L'ancien Parisien se défait de deux adversaires et obtient un coup-franc excentré plutôt bien placé dans ce Turquie - France.

22:26 - Doué s'essaye (80') Après un joli travail de Barcola, Dembélé sert Doué qui voit sa frappe fuir largement le cadre de Çakir. Le break n'est toujours pas fait pour les Bleus dans ce Turquie - France.

22:24 - Deux nouveaux changements pour Zidane dans ce Turquie - France (78') Zinédine Zidane fait entrer deux nouveaux joueurs pour ce dernier quart d'heure de Turquie - France. Camavinga et Barcola remplacent Cherki et Olise.

22:22 - Bardakci dos au but (76') Le défenseur turc réalise un sublime enchainement avec un contrôle, un lever de balle et une retournée qui finit sa course juste au-dessus des cages de Maignan. Ce Turquie - France s'emballe.

22:21 - Maignan décisif ! (75') Upamecano n'arrive pas à relancer son équipe et Güler était tout proche d'en profiter. Sur une frappe puissante au premier poteau, Maignan sort une superbe parade.

22:20 - Truffert en première intention (74') Une initiative saluée par Olise. Truffert recherchait le joueur du Bayern Munich sur ce centre fort en première intention mais Çakir sort et se saisit du cuir.

22:18 - Nouveau carton dans ce Turquie - France (72') Cette fois, c'est un joueur français qui reçoit un jaune. Upamecano commet une faute sur Güler et reçoit un avertissement.

22:18 - Olise n'est pas précis (71') Une vrai opportunité de contre manquée par les Bleus. Olise appuie trop sa passe vers Dembélé qui aurait pu faire parler sa vitesse alors que les Turcs se découvrent de plus en plus dans ce Turquie - France.

22:15 - LE POTEAU POUR KOUNDE ! (69') C'était un enchainement d'un attaquant de pointe. Après un crochet, Kounde ouvre son pied mais c'est le bout du poteau qui sort sa frappe du cadre ! C'était l'opportunité de faire le break dans ce Turquie - France.

22:14 - Ozcan prend un jaune (68') Le milieu de terrain de Besiktas laisse trainer son pied sur Truffert. L'arbitre de ce Turquie - France estime que cela vaut un avertissement .

22:13 - Ozcan dévisse complètement (67') Les Bleus s'étaient laissé déborder sur cette accélération et Ozcan dévisse totalement sa frappe alors qu'il approchait de la surface de réparation. Les Turcs ont des possibilités d'égaliser dans ce Turquie - France.

22:12 - Demiral repousse (66') Olise se retrouve en un contre un face à Kadioglu et provoque son adversaire. Il parvient à centrer de l'extérieur du pied mais Demiral devance Doué et dégage.

22:10 - Aydin dévisse (64') Après un bon contrôle orienté, Aydin enchaine avec une frappe puissante mais totalement dévissée. Les Bleus sont toujours devant dans ce Turquie - France qui reste, malgré tout, indécis.