DIRECT. Turquie - France : suivez le premier match de Zidane à la tête des Bleus et le score en live

La grande première de Zinédine Zidane. L'équipe de France se déplace en Turquie pour la première du nouveau sélectionneur des Bleus dans cette rencontre comptant pour la première journée de la Ligue des nations. Suivez le match en direct.

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20:24 - "La première fois de notre histoire", Montella fait monter la température En conférence de presse, le sélectionneur de la Turquie Vincenzo Montella n'a pas caché sa hâte de débuter cette saison de Ligue des nations dans la ligue la plus relevée de la compétition. "Peut-être pour la première fois de notre histoire, nous allons vivre une aventure où nous disputerons quatre matches consécutifs à ce niveau. Cela nous enthousiasme et nous motive. Nous devons agir en réfléchissant à la meilleure façon de faire notre travail et de représenter notre pays, sans nous laisser emporter par des pensées négatives", a déclaré Montella.

20:17 - Les sifflets pour accueillir les Bleus avant Turquie - France Les ambiances en Turquie sont souvent bouillantes et les Bleus viennent d'en faire l'expérience. Les hommes de Zidane ont débuté leur échauffement sous les sifflets des supporters turcs. Ambiance électrique en prévision. Larrivée des joueurs de léquipe de France à léchauffement.@RMCsport #RMCLive #TURFRA pic.twitter.com/XTVgmGP3JA — Arthur Perrot (@ArthurPerrot) September 25, 2026

20:09 - La belle série de la Turquie Avant ce Turquie - France, les Turcs surfent sur une belle série à domicile avec aucune défaite sur leurs neuf derniers matchs à la maison (6 victoires, 3 nuls). C'est la preuve que rien ne sera facile pour les Bleus de Zinédine Zidane.

20:01 - La VAR mais pas la goal-line technology pour Turquie - France En Ligue des nations, seule la VAR est effective et ce Turquie - France n'échappe pas à la règle. Il n'y aura pas de goal-line technology pour cette rencontre entre Turcs et Français.

19:52 - Les Bleus en vert pour ce Turquie - France Maillot extérieur ce soir pour l'équipe de France. Le vestiaire est prêt. La Ligue des Nations peut commencer



Turquie France

20h45 sur TF1#TURFRA pic.twitter.com/XA8AaqFpHm — Equipe de France (@equipedefrance) September 25, 2026

19:45 - H-1 avant le coup d'envoi de Turquie - France On est désormais à une heure du coup d'envoi du premier match de Zinédine Zidane en tant que sélectionneur de l'équipe de France avec un alléchant Turquie - France.

19:36 - Et la composition de la Turquie ! En face, Vincenzo Montella a bien évidemment titularisé la star de la sélection, le joueur du Real Madrid Arda Güler. La compo de la Turquie : Çakir - Çelik, Demiral, Bardakci, Kadioglu - Özcan, Yüksek - Arda Güler, Aydin, Can Uzun - Yilmaz

19:32 - Découvrez la première compo de Zidane avec les Bleus ! Zinédine Zidane a tranché et dévoile sa toute première composition d'équipe avec les Bleus. Adrien Truffert débute dans le couloir gauche au poste de latéral et sera donc derrière Kylian Mbappé qui occupera l'aile gauche. La compo des Bleus : Maignan - Koundé, Lacroix, Upamecano, Truffert - Cherki, Koné, Rabiot - Olise, Dembélé, Mbappé.

19:26 - Un groupe relevé pour la France Ce Turquie - France est certainement le match le plus abordable sur le papier pour les Bleus. Ces derniers se retrouvent dans le même groupe que la Belgique et l'Italie qui s'affronteront en parallèle ce soir. L'équipe de France affrontera ces deux sélections dans quelques jours et même à deux reprises contre la Belgique durant cette trêve internationale.

19:05 - Le match d'après pour les Bleus Ce Turquie - France est le premier match des Bleus depuis la Coupe du monde 2026 où ils avaient échoué à la quatrième place. C'était une désillusion pour la dernière de Didier Deschamps avec une défaite 6-4 face à l'Angleterre lors de la petite finale.

18:43 - Pourquoi Turquie - France n'est pas disputé à Istanbul ? La rencontre de Ligue des nations entre la Turquie et la France se jouera au Kocaeli Stadium d'Izmit à l'Est d'Istanbul. Selon l'Equipe, la raison principale est que les autorités locales craignent de violents débordements après la débâcle lors de la dernière Coupe du monde qui n'est pas encore passée aux yeux des supporters. De son côté, le sélectionneur Vincenzo Montella avance l'argument de la proximité avec le centre d'entrainement de la sélection.

18:24 - Avant Turquie - France, les mots élogieux de Montella à l'encontre de Zidane Ce Turquie - France est une opposition entre deux entraineurs expérimentés. Vincenzo Montella, 52 ans, affronte Zinédine Zidane, 54 ans. Et le sélectionneur italien de la Turquie n'a pas tari d'éloges sur son homologue français dans les colonnes de l'Equipe. "Les joueurs savent que ce qu’il dit est vrai (...) Dans la gestion des hommes, des champions, il a démontré qu’il était ce qui se fait de mieux", a assuré Montella qui estime que Zidane possède un "grand charisme sans avoir besoin de le montrer".

18:02 - Deux promotions successives en Ligue des nations Si la Turquie est passée à côté de la dernière Coupe du monde 2026, elle peut se targuer de connaître une ascension fulgurante en Ligue des nations. Ça fait deux années de suite que les Turcs sont promus dans la ligue supérieure. Aujourd'hui, ils sont présents au milieu des plus grandes nations du football européen dans la ligue A.

17:03 - L'émotion de Zinédine Zidane avant Turquie - France Nouveau sélectionneur de l'équipe de France, Zinédine Zidane n'a pas caché son émotion avant de diriger son premier match à la tête des Bleus : "Est-ce que ce sera une émotion particulière comme ta première sélection ? Oui, même plus. 32 ans, c'est loin. Aujourd'hui je ressens une immense émotion d'être à la tête de l'équipe de France comme sélectionneur." L'émotion de Zinédine Zidane à l'idée de diriger son premier match en tant que sélectionneur de l'Équipe de France pic.twitter.com/lp8a7pneu2 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 24, 2026

16:02 - Quatre capitaines désignés par Zinédine Zidane avant Turquie - France Lors de l'annonce de sa liste, Zinédine Zidane était resté assez mutique sur les capitaines de son équipe. Le sélectionneur de l'équipe de France avait juste réaffirmé que Kylian Mbappé allait être son capitaine. Désormais on connait les trois vice-capitaines. Ousmane Dembélé, Adrien Rabiot et Jules Koundé occuperont ce rôle.

15:06 - Avant Turquie - France, une dispute entre Mbappé et Dembélé ? Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé devraient débuter ce soir à l'occasion de ce premier match de Ligue des nations. Pourtant, les deux hommes, proches par le passé, ont vu leur relation se refroidir ces derniers jours. Selon RMC Sport, les dernières sorties médiatiques des deux hommes sur le Ballon d'or ont créée une certaine tension. "Si tu regardes sans prêter attention, tu vois qu’ils sont toujours à côté à table, qu’ils se parlent. Mais si tu regardes dans le détail, tu vois qu’il y a un froid. Lorsqu’ils se sont revus au château, on a tout de suite compris. Il y a quelque chose entre eux, ce n’est plus comme avant", témoigne un membre de la délégation française. À voir maintenant si leur relation sur le terrain en prendra un coup.

14:01 - La Turquie a des choses à se faire pardonner Avant Turquie - France, les Turcs ont vécu un été difficile avec une élimination précoce en Coupe du monde. Dès la phase de groupes, la sélection turque a pris la porte avec une petite victoire en trois matchs. Une anomalie alors que la Turquie a des arguments à faire valoir dans son effectif. Emmené par le Madrilène, Arda Güler, la Turquie doit montrer un meilleur visage.

13:03 - Une grande première pour Zinédine Zidane Ce Turquie - France marque officiellement les grands débuts de la carrière de sélectionneur de Zinédine Zidane. Lors de sa présentation en juillet dernier, le mythique numéro 10 des Bleus n'avait pas caché son excitation au moment de prendre la tête de la sélection. Après l'euphorie et l'émotion, le nouveau sélectionneur français a du pain sur la planche et doit prendre le relais de Didier Deschamps qui est parti après 14 années de mandat ponctuées de succès avec une Coupe du monde et une Ligue des nations.

12:01 - La composition probable de l'équipe de France Pour ce Turquie - France, Zinédine Zidane devrait déjà apporter quelques nouveautés dans son onze de départ. Le sélectionneur des Bleus devrait articuler son équipe en 4-3-3 avec la présence de Rayan Cherki, plus reculé, aux côtés d'Adrien Rabiot et Manu Koné. En attaque, Ousmane Dembélé pourrait occuper la pointe de l'attaque alors que Kylian Mbappé serait relégué sur le côté gauche. La compo probable des Bleus : Maignan - Koundé, Upamecano, Lacroix, Diouf - Cherki, Koné, Rabiot - Olise, Dembélé, Mbappé.