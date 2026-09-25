DIRECT. Turquie - France : Mbappé sur un côté, Dembélé en pointe... Les choix forts de Zinédine Zidane
La grande première de Zinédine Zidane. L'équipe de France se déplace en Turquie pour la première du nouveau sélectionneur des Bleus dans cette rencontre comptant pour la première journée de la Ligue des nations.
12:01 - La composition probable de l'équipe de France
Pour ce Turquie - France, Zinédine Zidane devrait déjà apporter quelques nouveautés dans son onze de départ. Le sélectionneur des Bleus devrait articuler son équipe en 4-3-3 avec la présence de Rayan Cherki, plus reculé, aux côtés d'Adrien Rabiot et Manu Koné. En attaque, Ousmane Dembélé pourrait occuper la pointe de l'attaque alors que Kylian Mbappé serait relégué sur le côté gauche.
La compo probable des Bleus : Maignan - Koundé, Upamecano, Lacroix, Diouf - Cherki, Koné, Rabiot - Olise, Dembélé, Mbappé.
11:02 - Jour de grande première pour l'équipe de France !
Une nouvelle ère débute pour l'équipe de France de football. La France affronte la Turquie ce vendredi soir pour débuter leur aventure dans cette saison de Ligue des nations avec un nouveau sélectionneur à leur tête. Après 14 années sous Didier Deschamps, l'équipe de France est dirigée par Zinédine Zidane qui devrait déjà faire des choix très forts pour sa composition d'équipe.
Le match Turquie - France est programmé ce vendredi 25 septembre à 20h45 du côté d'Izmit en Turquie. Cette rencontre compte pour la première journée de la Ligue des nations et sera diffusée sur TF1.