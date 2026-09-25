Algérie - Zambie : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ?

L'Algérie lance sa campagne de qualification pour la CAN 2027 ce vendredi.

Début de la phase de qualification de la Coupe d'Afrique des nations cette semaine, quelques mois après la fin de la Coupe du monde. Et pour lancer cette nouvelle campagne, les Fennecs affrontent la Zambie au stade Hocine Aït Ahmed de Tizi-Ouzou en Algérie. Les Algériens restent sur l'élimination précoce en 16e de finale de la Coupe du monde face à la Suisse en juillet dernier sur le score de 2-0 et doivent désormais se lancer dans un tout nouveau cycle qui les amènera donc à la CAN en juin, juillet prochain.

Une nouvelle ère débute pour l'Algérie après le départ de Vladimir Petković, remplacé par Brahim Hemdani, ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Les deux sélections se sont affrontées à 15 reprises dans leur histoire, avec un avantage pour les Fennecs qui ont gagné à sept reprises et ont perdu cinq fois. Lors de la dernière confrontation entre les deux sélections le 25 mars 2021, le score était particulièrement fleuve avec un 3-3.

Heure et chaine TV du match Algérie - Zambie

La rencontre est à suivre sur ENTV (Terrestre); beIN Sports 4 (Mena) et beIN Sports 2 (France) à partir de 21h