EA Sports FC 27 : une plus grosse immersion est des améliorations encourageantes, notre test

Nous avons pu tester en avant première la simulation numéro 1 de football, notre avis.

On se pose souvent la même question lorsqu'un nouvel opus de EA FC sort, est-il meilleur, apporte-t-il vraiment un plus par rapport aux éditions précédentes ou est ce une simple continuité avec quelques améliorations... Un peu des deux pour être tout à fait honnête. Alors que le jeu sort officiellement ce vendredi 25 septembre, nous avons pu prendre en main le jeu depuis quelques jours grâce à EA sports qui nous a confié un code PS5 sans aucun droit de regard sur ce que nous faisons et on y a découvert un gameplay avec une défense radicalement moins assistée et l'arrivée d'un hub social baptisé The Grounds.

Note de la rédaction Points forts Une défense manuelle sans IA

Un mercato digne de la réalité en mode carrière grâce à Dynamic OVR

Un album FUT qui fera plaisir aux fans de Pokemon

Le mode un peu plus "arcade" dans The Grounds et le hub social Points faibles The Grounds : séduisant, mais pas terminé

La compétition en ligne assez débridée

Une interface toujours chargée

Pas de révolution graphique

The Grounds, la grosse nouveauté de EA Sports FC 27

Commençons par ce tout nouveau type de gameplay avec The Grounds, inspiré très fortement de ce que vous pouvez voir sur les opus NBA 2K et qui séduit le public. Il s'agit d'un espace urbain ou vous allez pouvoir faire évoluer votre personnage durant une carrière dans trois quartiers distincts (France, Argentine, Angleterre). Durant cette partie, vous croiserez des stars comme Kylian Mbappé, Paulo Dybala ou encore Chloe Kelly chez les femmes avec des missions et récompenses.

© EA Sports FC 27

Le mode Clubs est désormais présent dans ce monde et on y constate une certaine fluidité dans ce monde ouvert avec la possibilité d'avoir des matchs dans un style plus arcade. Mais personnellement, ce mode de jeu ne mon convient pas spécialement avec une certaine inertie. L'idée est bonne, mais la finition est encore à revoir avec beaucoup de PNJ sans aucune interaction. Il s'agit aussi d'un bon moyen pour dépenser un peu plus son argent avec des cosmétiques très importants que vous allez pouvoir acheter pour améliorer l'expérience.

Une révolution défensive

C'est la bonne nouvelle de cet opus avec une belle révolution qui change le gameplay pendant les rencontres. Vous avez tous vu vos coéquipiers défensifs faire des tacles grâce à l'IA ? C'est terminé ! Un défenseur non sélectionné se contente désormais de garder sa zone, et il faut prendre le contrôle manuel pour déclencher le geste défensif. L'assistance défensive a été fortement réduite et la différence se fait sentir immédiatement pour les joueurs habitués à laisser le jeu faire une partie du travail. Plus de concentration, de placement et de timing, c'est parfait. Même chose pour les corners, le ballon n'arrive plus comme par magie sur votre joueur, vous devez désormais le contrôler pour avoir la bonne réception. Les hors-jeux ont également été améliorés avec des courses différentes et les contacts sur vos attaquants sont amortis suivant les caractéristiques de la carte de vos joueurs.

© EA Sports FC 27

Ultimate Team

Du changement aussi sur ce mode de jeu très prisé par les fans. Il y a une nouveauté avec l'Album FUT, qui conserve la trace numérique de chaque carte ayant appartenu à votre club, même sacrifiée ou vendue aux enchères, avec des sets à compléter contre des récompenses. La hiérarchie des cartes est également changée avec les mentions Commun et Rare qui disparaissent au profit de Bronze, Argent et Or, tandis que la vraie rareté visuelle se déplace sur des cartes holographiques comme vous pouvez voir sur Pokémon. Autre amélioration, on peut désormais accumuler ses points de qualification pour FUT Champions à son rythme, y compris en jouant contre l'IA.

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Le mode carrière

On va surtout vous parler du changement dans les transferts. C'est désormais le système xVT (coût de transfert attendu), développé avec la plateforme professionnelle TransferRoom, qui fait fluctuer la valeur d'un joueur selon ses performances réelles et la réputation de son championnat. Vous prenez vraiment la position d'un vrai directeur sportif pour gérer les finances. Les transferts sont plus complexes avec une prise de renseignements sur les indices financiers du club adverse, sondage d'intérêt auprès de l'agent et du joueur, puis négociation interactive via une interface avec un compteur de tension.

© EA Sports FC 27

Vous avez également des paiements échelonnés, bonus de performance, échanges de joueurs ou prêts avec option d'achat... Les joueurs aussi évoluent en temps réel selon la forme du moment, le moral, les blessures... Une meilleure immersion.