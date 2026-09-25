Manchester City : rétrogradé en League Two, perte de tous les titres... La catastrophe pour le club anglais ?

Le club de Manchester City a été reconnu coupable de 115 accusations de la Premier League relatives à des infractions financières.

Un coup de tonnerre en Angleterre ? Manchester City serait reconnu coupable de la quasi-totalité des 115 infractions au fair-play financier reprochées par la Premier League selon les infos de The Athletic ce vendredi 25 septembre. Une affaire qui traîne depuis plusieurs années, entre 2009 et 2018, et qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour le club anglais. Les détails de la procédure et les sanctions éventuelles restent à préciser. Mais les Anglais pourraient être rétrogradés en League TWO, perdre des points, perdre tous les trophées domestiques remportés (Premier League, FA Cup et Carabao Cup), une amende massive et une interdiction de réaliser des transferts pendant 5 ans.

Le club devrait faire appel et un communiqué a déjà été publié par un porte-parole. "La procédure engagée par la Premier League se poursuit, certains éléments importants restant à finaliser, et est soumise à une stricte confidentialité. À ce titre, la position du Manchester City FC reste conforme au communiqué publié par le club en février 2023. Le club a scrupuleusement respecté la procédure en vigueur pendant huit ans, partant du principe que le conseil d'administration et la direction de la Premier League agiraient en tant qu'autorité de régulation indépendante, impartiale et équitable, à l'abri de toute influence partisane."