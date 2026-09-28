Belgique - France : les surprenants choix de Zidane, heure et chaîne TV
Pour son deuxième match en tant que sélectionneur de l'équipe de France, ce lundi soir en Ligue des Nations à Bruxelles contre la Belgique (20h45, sur TF1), Zinédine Zidane s'apprête à aligner une équipe bien différente par rapport à la victoire acquise en Turquie vendredi dernier (0-1).
16:04 - Quels sont les pronostics pour Belgique - France ?
Pour cette rencontre de la Ligue des Nations, l'équipe de France est donné favorite par les différents sites de paris sportifs pour ce match à Bruxelles face à la Belgique. La cote pour une victoire des Français oscille entre 1,7 et 2 tandis que celle d'une victoire des Belges à domicile se situe entre 3,5 et 4. La cote pour un match nul est légèrement supérieure à 4.
15:31 - Heure, chaîne, comment voir Belgique - France en direct
Ce match Belgique - France, comptant pour la 2e journée de la Ligue des Nations, sera diffusé en clair à la télévision française, puisqu'il sera visible sur TF1, une chaîne pour laquelle il ne faut souscrire aucun abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Diables Rouges et les Bleus, à partir de 20h45 ce lundi 28 septembre, il faudra se rendre sur le site de TF1, TF1+.
15:02 - Jour de match pour la France !
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre le match Belgique - France, comptant pour la deuxième journée de la Ligue des Nations. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné à 20h45 par l'arbitre slovène M. Obrenic sur la pelouse du stade du Roi-Beaudoin, à Bruxelles.
Le match Belgique - France, comptant pour la 2e journée de la Ligue des Nations, a été fixé le lundi 28 septembre 2026, à 20h45. Comme c’est le cas pour tous les matchs de Ligue des Nations lors de cette saison 2026-2027, il n'y a qu'un seul choix choix pour voir ce Belgique - France : la rencontre a été programmée par TF1.