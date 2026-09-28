DIRECT. Belgique - France : les Bleus de Zidane impressionnent, suivez le match et le score

Les Bleus font forte impression jusqu'ici en Belgique, ce lundi soir lors de la deuxième journée de la Ligue des Nations, mais n'ont pas encore réussi à marquer. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

En direct

21:26 - Le jeu reprend Kevin De Bruyne est sorti reprendre ses esprits quelques instants, mais ça va aller pour l'expérimenté milieu de terrain belge, qui va revenir reprendre sa place. C'est tn tout cas reparti dans ce Belgique - France.

21:25 - De Bruyne reste au sol Sur une intervention rugueuse de Maxence Lacroix, Kevin De Bruyne a pris le ballon en pleine tête à toute vitesse et reste au sol, sonné.

21:22 - Le bon centre de Ngoy Resté devant après un coup de pied arrêté, Nathan Ngoy hérite du ballon et déborde dans la surface avant de centrer dans la zone des six mètres... sauf qu'aucun de ses coéquipiers n'est là pour reprendre !

21:18 - La Belgique en souffrance ! Camavinga a obtenu un coup franc bien placé à 25 mètres du but belge, légèrement décalé sur la droite par rapport à l'axe du but. Akliouche le frappe bien mais Lammens détourne... sur Lepaul, qui reprend dans un angle très fermé. Le gardien belge repousse mais le ballon revient sur Kalulu qui tire mais Lavia écarte le cuir sur sa ligne !

21:15 - Lammens sort bien sur un corner Sur un corner en faveur de l'équipe de France, Lammens sort bien loin de son but pour boxer le ballon des deux poings. Camavinga reprend de volée à la retombée mais un joueur belge écarte le cuir au loin.

21:13 - Barcola réclame un penalty Bradley Barcola tente de prendre de vitesse Nathan Ngoy mais le défenseur du Losc pousse du bras dans le dos l'attaquant de Liverpool, qui réclame un penalty. Mais l'arbitre slovène n'est pas de cet avis.

21:10 - Barcole tente sa chance Le match s'emballe ! Bien lancé en profondeur sur son aile gauche, Bradley Barcola fixe deux défenseurs belges avant de se remettre sur son pied droit et d'enrouler le ballon vers la lucarne opposée. Ca manque de précision et Lammens s'empare finalement du ballon.

21:08 - Lepaul dévie bien Sur un centre de Désiré Doué venu de l'aile droite, Esteban Lepaul est parfaitement placé au milieu des deux défenseurs centraux belges pour dévier le ballon du pied droit, mais Lammens capte facilement le cuir.

21:06 - Godts échappe au carton jaune Mika Godts coupe un contre initié par Camavinga après un superbe dribble dans sa surface du milieu du Real Madrid. L'ailier du PSG échappe de peu au carton jaune, simplement rappelé à l'ordre par l'arbitre.

21:03 - Doué sur la barre ! Dans la foulée d'un corner français, les Bleus conservent le ballon et Désiré Doué est servi à l'entrée de la surface. Le milieu offensif du PSG dribble deux joueurs avant d'enchaîner d'une frappe puissante mais le ballon s'écrase sur la barre !

21:02 - Les Bleus impressionnent, suivez le direct La France réalise un vrai bon début de match malgré le turn-over réalisé par Zinédine Zidane. Tout le monde joue ensemble et les trois joueurs qui vivent leur première sélection (Jacquet, Da Cunha et Diouf) sont au niveau ! La Belgique ne s'en sort pas du tout pour le moment après dix minutes de jeu.

20:58 - Zidane applaudit ses joueurs Zinédine Zidane apprécie le comportement de son équipe depuis cinq minutes, et le fait savoir avec une série d'encouragements pour ses joueurs.

20:56 - Lepaul tire au-dessus Au bout de la longue séquence française, Pierre Kalulu est bien trouvé dans la profondeur par Barcola et parvient à trouver Esteban Lepaul en retrait, mais l'attaquant de Rennes manque son tir et envoie le ballon au-dessus.

20:55 - Les Bleus touchent enfin le ballon Après deux premières minutes tendues, la France parvient à poser le pied sur le ballon et réalise une première belle séquence de conservation de balle.

20:53 - Maignan, premier raté Après une relance ratée de Mike Maignan au pied, Mika Godts sème la panique dans la défense française, obligée de concéder un premier corner dans ce match. Mais le danger est écarté !

20:52 - C'est (enfin) parti pour Belgique - France ! Avec du retard sur l'horaire initial, l'arbitre slovène M. Obrenovic siffle enfin le coup d'envoi de ce choc Belgique - France au stade Roi-Beaudoin de Bruxelles ! Ce sont les Belges qui engagent pour cette première période.

20:46 - Les joueurs entrent enfin sur la pelouse Le problème des chaussettes des joueurs de l'équipe de France a été résolu, les deux équipes peuvent enfin entrer sur la pelouse ! Le coup d'envoi va être donné avec du retard à Bruxelles, après les hymnes.

20:44 - Du retard à cause.. des chaussettes des Français Le protocole a pris du retard dans le tunnel puisque, selon les arbitres, les chaussettes des Français ne sont pas conformes. Le staff des Bleus tentent de remédier au problème, alors que les joueurs avaient commencé à entrer sur la pelouse mais qu'ils ont été stoppé au dernier moment.

20:41 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse Les joueurs de la Belgique et de la France pénètrent sur la pelouse du stade Roi-Beaudoin de Bruxelles ! Le coup d'envoi sera donné dans quelques minutes, après les hymnes des deux nations bien évidemment.

20:34 - France: Trois joueurs vont connaître une première sélection Avec les neufs changements qu'il a décidé de faire pour cette rencontre en Belgique, Zinédine Zidane permet à trois joueurs de connaître une première sélection ce soir sur la pelouse du stade Roi-Beaudoin : Jérémy Jacquet, Lucas Da Cunha et Andy Diouf. Entré en jeu en Turquie vendredi dernier (0-1), Esteban Lepaul va lui connaître sa première titularisation sous le maillot bleu.

20:27 - Quand Zidane ironise sur van Bommel Zinédine Zidane a été interrogé en conférence de presse sur les qualités de joueur de son homologue Mark van Bommel, lui aussi nommé cet été à la tête de la Belgique et qu'il a croisé sur les terrains dans les années 2000. Et l'entraîneur français a déclenché l'hilarité générale parmi les journalistes présents en évoquant le jeu rugueux de l'ancien milieu néerlandais. "On n’a pas le même style, a lâché Zidane dans un sourire. C’est plutôt lui qui me chargeait et me donnait des petites boîtes. Il avait beaucoup de caractère et de personnalité sur le terrain. J’aime ça en général chez les joueurs. Mais plus quand je les ai avec moi que contre moi."

20:20 - Comment regarder Belgique - France en direct Ce match Belgique - France, comptant pour la 2e journée de la Ligue des Nations, sera diffusé en clair à la télévision française, puisqu'il sera visible sur TF1, une chaîne pour laquelle il ne faut souscrire aucun abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Diables Rouges et les Bleus, à partir de 20h45 ce lundi 28 septembre, il faudra se rendre sur le site de TF1, TF1+.

20:12 - Belgique-Castagne: "On aimerait quand même gagner cette fois" La Belgique reste sur cinq défaites consécutives face à la France, dont deux défaites en 2024 (0-2 ; 1-2), lors de la phase de groupes de la Ligue des Nations. Pour retrouver la trace d'une victoire des Diables Rouges face aux Bleus, il faut remonter à un match amical disputé au stade de France en juin 2015 (3-4). "Je ne veux pas vraiment parler de revanche., mais on aimerait quand même gagner cette fois, a reconnu le latéral belge Timothy Castagne en conférence de presse. On est sur une bonne lancée. On sort d'un bon Mondial et on a bien débuté avec notre nouveau sélectionneur, Mark van Bommel. Avec un nouvel entraîneur et un nouveau système, nous avons pris un bon départ et nous voulons maintenant poursuivre sur cette lancée. Ce ne sera pas facile. La France est très forte dans la possession du ballon, et il devient alors difficile d'exercer nous-mêmes un pressing. Ce sera très intense, mais je crois en nos qualités."

20:05 - Le stade du Roi-Baudoin ne fera pas le plein Pour ce choc Belgique - France en Ligue des Nations, le stade du Roi-Baudoin ne sera pas complet ce lundi soir (20h45). L'enceinte historique des Diables Rouges devrait accueillir un peu plus de 41 000 spectateurs ce lundi soir, dont plus de 2000 Français, selon la presse belge. Le stade a une capacité de 49 000 personnes.