DIRECT. Burundi - Algérie : sans Gouiri et sans Aït-Nouri, les Fennecs ont un déplacement périlleux, heure et chaîne TV
L'Algérie se déplace sur la pelouse du Burundi ce mardi à l'occasion de la deuxième journée des qualifications pour la CAN. Un match qui ressemble au piège sans deux éléments forts de la sélection algérienne.
11:18 - Le nouveau sélectionneur de l'Algérie déjà très en vue
Avant Burundi - Algérie, Brahim Hemdani a déjà fait parler de lui. Lors du match contre la Zambie il y a quelques jours, le sélectionneur algérien a provoqué la frustration de son défenseur Rayan Aït-Nouri en l'envoyant à l'échauffement avant de le rappeler pour le laisser sur le banc. En colère le joueur de Manchester City n'a pas caché son agacement. Pas du goût de son sélectionneur qui se passe de lui pour le reste de la trêve internationale.
10:42 - La compo probable des Fennecs pour Burundi - Algérie
Sorti sur blessure face à la Zambie il y a quelques jours, Amine Gouiri a quitté le rassemblement pour se faire soigner du côté de Marseille où il évolue en club. En froid avec son sélectionneur, Rayan Aït-Nouri a aussi quitté ses partenaires de sélection.
La compo probable de l'Algérie : Ramdane - Radouani, Belaïd, Bensebaïni, Hadjam - Abdelli, Maza, Chaïbi - Hadj Moussa, Chiakha, Amoura.
10:01 - L'Algérie doit éviter le piège au Burundi
Suite des qualifications pour la CAN 2027 ce mardi avec la deuxième journée du groupe I. L'Algérie se déplace sur la pelouse du Burundi pour une rencontre qui ressemble parfaitement au match piège par excellence. Le coup d'envoi sera donné à 15h. La rencontre est à suivre sur Bein Sports 2 et en direct commenté sur le site de l'Internaute.
Le match Burundi - Algérie est programmé ce mardi 29 septembre à 15h du côté du Stade Intwari de Bujumbura. Bein Sports 2 diffusera cette affiche du groupe I des qualifications à la CAN 2027.