DIRECT. Burundi - Algérie : les Verts se relancent totalement dans un premier acte assez fou, suivez le match et le score en live

L'Algérie se déplace sur la pelouse du Burundi ce mardi à l'occasion de la deuxième journée des qualifications pour la CAN. Un match qui ressemble au piège sans deux éléments forts de la sélection algérienne. Suivez le match en direct.

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15:51 - La mi-temps de Burundi - Algérie ! L'arbitre met un terme à une première période très enlevée où l'Algérie a énormément souffert. Menés 2-0 après une entame ratée, les Verts se sont relancés à la demi-heure de jeu grâce à Belloumi. Le chemin vers la victoire semble encore très long.

15:48 - Abdelli s'est relevé mais.. (45+3') L'ancien joueur du SCO d'Angers va devoir céder sa place. Il peine à sortir de la pelouse et est accompagné par deux personnes du staff médical algérien. Zorgane le remplace.

15:48 - Abdelli est touché (45+2') Le milieu de terrain marseillais peine à se relever dans le rond central après un duel musclé contre Ndikumana.

15:47 - Le temps additionnel débute (45+1') Trois minutes ont été ajoutées à cette première période de Burundi - Algérie.

15:46 - Belloumi averti (45') C'est le deuxième carton jaune de ce Burundi - Algérie. Après Msanga, c'est Belloumi qui écope d'un carton jaune pour un accrochage avec l'intenable Girumgisha.

15:45 - Radouani perd son duel (45') Le latéral algérien est légèrement balancé par son adversaire sur ce duel aux abords du poteau de corner et n'obtiendra pas la faute.

15:42 - La remise trop longue (42') Maza cherchait à combiner avec Chaïbi mais la remise de ce dernier finit en dehors des limites du terrain.

15:40 - Le gros loupé ! (40') Nduwumwe a oublié ses partenaires sur cette énorme occasion. Il tente de marquer depuis un angle fermé sur une belle passe d'Eldhino. Sa frappe est trop enlevée. Le Burundi se crée encore des occasions.

15:38 - Toujours pas de coup de sifflet (39') L'arbitre botswanais veut du rythme dans ce Burundi - Algérie et laisse encore le jeu se dérouler sur cette séquence où Girumugisha demandait une faute.

15:36 - Maza de loin (37') Le meneur de jeu algérien frappe à une vingtaine de mètres des cages de Nahimana mais sa tentative est repoussée par la défense burundaise.

15:35 - Encore dix minutes de jeu dans ce premier acte de Burundi - Algérie (35') Les deux équipes entrent dans les dix dernières minutes de cette première période. Les Hirondelles mènent toujours au score après une entame canon. Depuis, l'Algérie a retrouvé des couleurs grâce au but de Belloumi.

15:33 - Maza avait été accroché (34') L'arbitre de ce Burundi - Algérie laisse jouer et, peut-être, un peu trop sur cette situation. Maza avait été fauché aux abords de la surface mais pas de faute sifflée pour lui.

15:31 - Corner à suivre (32') L'Algérie souhaite forcément égaliser avant la mi-temps et continue de se porter à l'attaque. Les Fennecs obtiennent un corner.

15:30 - BELLOUMI RELANCE LES VERTS ! (30') Sur une approximation dans la surface burundaise, Belloumi hérite du cuir au point de pénalty et trompe parfaitement le portier adverse. L'Algérie se relance totalement à la demi-heure de jeu.

15:28 - La confiance énorme des Burundais (29') Les Hirondelles continuent de tenter des gestes assez fous dans ce Burundi - Algérie. Sur une perte de balle au milieu de terrain, un lob est tenté depuis le rond central. Mastil est sur la trajectoire.

15:27 - Une solidité défensive (27') L'arrière-garde du Burundi n'est presque jamais inquiétée depuis le coup d'envoi de ce Burundi - Algérie. Dos au but, Chiakha est facilement contrôlée par la défense centrale burundaise.

15:25 - Les joueurs profitent d'un temps mort pour s'hydrater (25') Pas de pause fraicheur de prévu dans ce Burundi - Algérie mais les joueurs ont profité d'un petit temps faible pour s'hydrater sous les 30 degrés de Bujumbura.

15:23 - Belloumi tente de sonner la révolte (23') C'était un enchainement technique de grande classe de l'ailier algérien qui voit finalement sa frappe fuir le cadre pour quelques centimètres. C'est la première occasion algérienne dans ce Burundi - Algérie.

15:21 - Girumgisha fait mal (22') Abada est dépassé sur cette accélération de Girumgisha qui, après son but, continue de faire mal aux Algériens dans ce Burundi - Algérie. L'action se termine par une frappe un peu trop enlevée.

15:19 - Le manque de précision (20') Comme depuis le début de ce Burundi - Algérie, les Algériens ont du mal dans l'avant-dernier geste. Radouani cherchait Chiakha en première intention mais son contre est bien trop profond.

15:18 - Le premier carton de ce Burundi - Algérie (18') Msanga est très en retard sur cette intervention et reçoit le premier carton jaune de la rencontre.

15:17 - Les Algériens n'y arrivent pas (17') Même si les hommes de Brahim Hemdani s'encouragent, ils ne réussissent, pour le moment, pas grand chose. Boulbina vient de louper son contrôle sur ce ballon en profondeur.

15:15 - L'intensité des Burundais (15') Ces deux buts leur ont donné un surplus de motivation dans ce Burundi - Algérie. Les Hirondelles sont agressifs dans le bon sens du terme dans tous les duels et ça gêne considérablement l'Algérie.

15:13 - LE SCÉNARIO EST FOU ! (13') ET ÇA FAIT 2-0 ! L'Algérie se fait punir sur un contre express et le numéro 7 burundais, Girumugisha, fait le travail en solitaire pour punir, une deuxième fois, les Fennecs qui ne sont pas dedans.