Une étude choc révélée : 8 Français sur 10 constatent une hausse des incivilités dans le sport

A l'occasion des journées de l'arbitrage, des études révèlent l'augmentation des incivilités dans le sport.

Que ce soit dans le monde professionnel ou le monde amateur, l'arbitre est au cœur du jeu et ses décisions sont souvent critiqués, commentés, analysés. Entraîneurs, parents, joueurs, enfants.. Tout le monde a son avis sur l'arbitrage au quotidien. Rappelons tout de même qu'être arbitre, est un vrai métier avec des vraies formations. La première étape est de s'inscrire à la formation initiale d'arbitre de son district à l'âge de 13 ans. Cette formation se termine par un examen théorique, puis un examen pratique. Une fois arbitre officiel de district, on peut être candidat au titre d'arbitre de Ligue, sur présentation du Comité de direction du district, après avis de la commission de district de l'arbitrage. Il n'y a pas d'âge limite : seuls comptent les examens, tests médicaux et tests physiques.

A l'occasion des journées de l'arbitrage du 6 au 15 octobre, 2026, La Poste, partenaire essentiel de ces journées depuis plusieurs années, dévoile deux études inédites consacrées aux incivilités et aux violences envers les arbitres. Si 84% des Français estiment que la fonction d'arbitre doit être valorisée et protégée, le paradoxe est que dans la réalité des faits, c'est tout le contraire. L'étude réalisée avec Ipsos BVA en 2025 auprès de 2 000 Français montre que 8 Français sur 10 estiment que les incivilités et les violences ont augmenté au cours des dix dernières années, dans la société comme dans le sport. Pour 2/3 d'entre eux, cette évolution s'inscrit dans un climat général de violence dans la société.

© La Poste Ipsos BVA

La Fondation Jean-Jaurès explique aussi dans une étude appelée "Les vigies du sport amateur : comment notre société traite-t-elle ses arbitres ?" que la période post-Covid est identifiée par plusieurs acteurs comme un point de bascule. La pression de certains parents avec notamment ce fameux "projet Mbappé" a constitué des sources de tension.

Et ce phénomène touche particulièrement le sport amateur qui n'a pas la même protection que le sport professionnel. Toujours selon les études menées pour les journées de l'arbitrage, 1 pratiquant ou parent d'enfant pratiquant un sport collectif sur 2 déclare avoir été témoin ou victime d'incivilités ou de violences sur un terrain. Et pour 56 % des Français, les arbitres sont les acteurs identifiés comme les acteurs du sport les plus exposés.

On se souvient il y a quelques mois du dégoupillage complet de Paulo Fonseca, entraîneur de Lyon contre l'arbitre du match. Cet acte a choqué certains arbitres amateurs comme Julien Vareille, 27 ans, arbitre régional de football amateur depuis dix ans, qui avait été interrogé par Ici Pays de Savoie. Ce dernier a livré son témoignage sur les incivilités nombreuses, trop nombreuses même. "Il y a quelques années, par exemple, sur un match, lors de la distribution d'un carton rouge, un joueur qui avait quand même 35-40 ans m'a craché au visage et m'a jeté le ballon au visage. C'est des faits qui sont très graves et malheureusement, ça se produit quasiment tous les week-ends sur les terrains de football en amateur (...) Si on arrive à des insultes, ou pire des agressions physiques, il faudrait carrément radier le joueur à vie, au lieu de suspendre une personne 12 matchs. Déchirer sa licence et c'est fini. Ca pourrait éliminer certains comportements et peut-être réduire les futurs comportements à venir."