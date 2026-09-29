Lesotho - Maroc : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?

Deuxième match de la phase de qualifications de la CAN 2027 pour le Maroc.

Second match des qualifications de la CAN 2027 pour le Maroc ce mardi 29 septembre avec un déplacement du côté de Lesotho pour les Lions de l'Atlas. Les coéquipiers du Parisien Hakimi reste sur une très belle forme avec quatre victoires lors de ses cinq dernières rencontres. Le Lesotho de son côté traverse une période difficile avec une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. Les Crocodiles du Basotho affichent un bilan offensif poussif avec quatre buts marqués contre huit encaissés.

Lors du premier match post Coupe du monde face au Gabon, le Maroc a fait le job en s'imposant 2-0 contrairement aux Crocodiles qui ont manqué leur entrée dans ces éliminatoires en s'inclinant 1-2 face au Niger. Et pour cette rencontre face au Lesotho, un résultat différent serait une véritable contre performance. En deux confrontations dans l'histoire, les Marocains se sont imposés à chaque fois, sans concéder le moindre match nul, inscrivant huit buts pour aucun encaissé.

Heure et chaîne TV de Lesotho - Maroc

La rencontre est à suivre à partir de 15h ce mardi 29 septembre en direct sur les antennes de beIN Sports 1