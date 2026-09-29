Ethiopie - Sénégal : heure et chaîne TV du match des éliminatoires de la CAN 2027

Second match des éliminatoires de la CAN pour le Sénégal ce mardi 29 septembre.

Second match des éliminatoires de la CAN 2027 pour le Sénégal. Après un mauvais premier match et le nul face au Mozambique, la bande à Patrick Vieira veut empocher sa première victoire dans la poule J. "Que pouvons-nous faire de mieux que lors du match contre le Mozambique ? Il y a eu des aspects positifs en première période. Nous allons continuer à jouer avec davantage d'intensité et à concrétiser les occasions que nous avons créées. Il est important pour nous de livrer un bon match, un match complet. Nous nous attendons à un match compliqué et difficile. Il n'y a pas de match facile à ce niveau. Il est important pour nous de bien jouer, de créer des occasions et de marquer des buts. Notre objectif est de prendre les trois points" a expliqué le Français en conférence de presse.

Heure et chaîne TV du match Ethiopie - Sénégal

Le match de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2027 entre l'Éthiopie et le Sénégal est prévu ce mardi 29 septembre à partir de 15h00 heure française au Bahir Dar Stadium. beIN SPORTS 3 assure la diffusion de la rencontre.