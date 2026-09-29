Somalie - Côte d'Ivoire : heure et chaîne TV du match

Deuxième match des éliminatoires de la CAN 2027 pour les Ivoiriens.

Second match des éliminatoires de la CAN 2027 ce mardi 29 septembre avec la Côte d'Ivoire qui se déplace du côté de la Somalie. Pour son deuxième match à la tête des Elephants, Hervé Renard veut de nouveau prendre les trois points pour consolider sa place de leader après le succès face au Ghana il y a quelques jours. "On aborde ce match avec la même détermination. Il y aura certainement quelques changements mais ne vous attendez pas à un bouleversement. Les choses vont se construire petit à petit. Il n'est hors de question de tout révolutionner, surtout quand les choses ont bien marché. On a des sources de progression importantes mais c'est important aussi de s'appuyer sur l'expérience de ce groupe" a expliqué le coach français. "Gagner les matchs c'est toujours l'idée qu'on aura quand on affrontera un adversaire. Ce match il faut le prendre très au sérieux. On a la chance de jouer à Abidjan, de faire la course en tête après une première bonne prestation. A nous de confirmer parce que le plus important en football c'est d'être constant et régulier. C'est comme ça qu'on progresse et qu'on devient de plus en plus ambitieux. (...) L'objectif, c'est de prendre trois points supplémentaires."

Heure et chaîne TV de Somalie - Côte d'Ivoire

La Côte d'Ivoire affronte la Somalie ce mardi 29 septembre à 21h00 heure française au Stade Félix Houphouët-Boigny, à Abidjan. Rendez-vous sur la chaîne TV beIN SPORTS 2 pour suivre la rencontre.