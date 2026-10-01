Cristiano Ronaldo : il prend sa retraite avec le Portugal et promet des explications, quelles sanctions ?

La star portugaise Cristiano Ronaldo a décidé de prendre sa retraite internationale avec fracas en raison d'un conflit avec Jorge Jésus, le nouveau sélectionneur.

Cristiano Ronaldo claque la porte. Le joueur de football a quitté précipitamment le stade de Copenhague ce mercredi 30 septembre. En conférence de presse, à peine une heure plus tôt, le sélectionneur de l'équipe du Portugal, Jorge Jesus, avait pourtant assuré que le quintuple Ballon d'or devait participer à l'entraînement de veille de match. Le Portugal doit en effet affronter le Danemark demain, jeudi 1er octobre. "Il n'y a pas d'affaire Ronaldo", avait même balayé en conférence de presse Jorge Jesus.

Quelques heures plus tôt pourtant, une réunion organisée en urgence entre Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus et le président de la Fédération s'était tenue dans l'hôtel du footballeur, celui-ci ayant décidé de ne pas résider au même endroit que ses coéquipiers. L'objectif était alors de convaincre Cristiano Ronaldo de rester dans l'équipe. Sur Instagram ce soir, le champion ne fait pas de suspense concernant la situation actuelle : "Après la conférence de presse de l'entraîneur de l'équipe nationale, et suite à une conversation avec le président de la Fédération portugaise de Football, j'ai décidé de quitter le camp d'entraînement."

Cristiano Ronaldo promet "la vérité à tous les Portugais"

Alors que l'avion personnel de Cristiano Ronaldo a quitté Madrid vers 19h30 en direction de Copenhague, et était, mercredi soir, l'appareil le plus suivi du site Flight Radar, Cristiano Ronaldo a indiqué sur Instagram qu'il révèlera prochainement "la vérité" aux Portugais. "En temps voulu, je dirai la vérité à tous les Portugais sur les raisons qui m'ont motivé à quitter l'équipe nationale, à laquelle je me suis toujours consacré", a ainsi ajouté le footballeur qui n'a pas manqué de souhaiter "bonne chance au Portugal et à tous [s]es coéquipiers, sans exception".

Dans un communiqué publié peu de temps après la publication de Cristiano Ronaldo sur Instagram, la Fédération portugaise a confirmé le départ précipité de sa star. "La Fédération portugaise de football informe que l’international portugais Cristiano Ronaldo a quitté le camp d’entraînement de l’équipe nationale, qui se tient à Copenhague", indique-t-elle sans s'étendre sur les raisons exactes. Elle assure toutefois que "la préparation des matchs contre le Danemark et la Norvège, cette dernière devant se jouer à l’Estádio do Dragão, se poursuivra comme prévu, les 24 joueurs restants étant appelés" et que, malgré cette affaire, "l’ensemble de l’entourage maintient une concentration absolue sur les prochains engagements de l’équipe nationale et sur la réalisation des objectifs définis".

La non-entrée de Ronaldo contre la Norvège au cœur du psychodrame

Quelles sont les raisons du départ de Cristiano Ronaldo ? Si tous les tenants et aboutissants de l'affaire ne sont pas encore connus, la principale raison qui explique le départ précipité de Cristiano Ronaldo est une décision de Jorge Jesus. À l'occasion du match de Ligue des Nations contre la Norvège, le sélectionneur portugais a en effet préféré laisser CR7 sur le banc, ce qui n'a pas plu au principal intéressé. Vexé, Cristiano Ronaldo a ensuite séché l'entraînement et pris son avion privé.

Mais Jorge Jesus avait assumé sa position : "C'est moi qui décide. Ceux qui ont travaillé avec moi le savent", avait-il déclaré. Et de persister : "Le statut est une chose, mais les règles sont les mêmes pour tout le monde. Le statut, par son passé, sa carrière… Il faut faire attention, mais je décide toujours en fonction de l’objectif de l’équipe." Des propos qui auraient nourri encore davantage la colère de Cristiano Ronaldo. En partant ce mercredi soir, CR7 semble avoir mis un point final à sa carrière internationale, même si pour le moment, rien n'est encore officiel.

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