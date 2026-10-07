Cristiano Ronaldo : les justifications explosives et lunaires du Portugais qui se compare à Pelé et Maradona

Cristiano Ronaldo a pris la parole sur les réseaux sociaux mardi 6 octobre, déplorant la trahison de son sélectionneur.

Il y a quelques jours, Cristiano Ronaldo a quitté précipitamment le stade de Copenhague en raison des conflits avec son sélectionneur. On a désormais la version officielle de la star portugais qui avait promis des explications. Dans un communiqué fleuve diffusé mardi soir, Cristiano Ronaldo a livré sa version complète de son départ du rassemblement de la Seleçao au Danemark. Le quintuple Ballon d'or accuse son sélectionneur de ne pas avoir respecté sa parole concernant son temps de jeu. "J'ai décidé de quitter le rassemblement sans attendre un nouveau manquement à sa parole", écrit-il. Selon Ronaldo, Jorge Jesus l'avait contacté dès son arrivée pour lui proposer de disputer le premier et le dernier match de la trêve, avec trois à quatre changements systématiques par rencontre. L'attaquant avait refusé de zapper les déplacements en Norvège et au Danemark, estimant que son rôle de capitaine l'obligeait à être présent. Jesus aurait d'abord partagé cette analyse avant de revenir sur ses engagements.

Face à la Norvège, Ronaldo s'attendait à jouer trente minutes comme convenu. Il s'est échauffé dès la mi-temps mais n'a jamais été appelé à entrer sur le terrain. Le joueur reconnaît ne pas être allé saluer les supporters après la rencontre, qualifiant ce geste d'"erreur dont je suis seul responsable". Ronaldo révèle qu'un document avait été préparé et validé par ses soins, destiné à être lu par Jorge Jesus devant les journalistes pour clarifier la situation. Mais le sélectionneur aurait adopté une attitude totalement différente lors de sa conférence de presse, avec selon le joueur "une agressivité que je ne pense pas mériter". Le matin même de cette conférence de presse controversée, Ronaldo affirme avoir demandé au président de la fédération portugaise et à Jorge Jesus d'être francs avec lui s'ils ne souhaitaient plus le voir en sélection. Les deux hommes lui auraient répondu à l'unisson que sa place restait en équipe nationale, juste avant l'épisode qu'il qualifie de "trahison totale".

Parmi les huit points listés par Ronaldo et qu'il voulait entendre, on retrouve un très long hommage à lui-même...

" Il n'a jamais remis en cause mes choix. Il a été exemplaire, loyal et professionnel "

" Je veux Cristiano en équipe nationale. D'ailleurs, je ne le veux pas qu'un peu. Je le veux vraiment. Heureusement, il croit aussi en moi. "

" C'est le joueur qui signe le plus d'autographes, qui prend le plus de selfies, qui montre le plus d'affection pour les supporters. "

"J'ai commis une erreur en demandant à un joueur du calibre de Pelé ou Maradona de s'échauffer sans le faire entrer en jeu ensuite. Si c'était à refaire, je ne le referais pas. "

Pas de retraite finalement pour Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo en a quand même profité pour présenter ses excuses à ses coéquipiers et à l'ensemble des Portugais pour son départ précipité, expliquant avoir quitté le groupe dès qu'il s'est senti inutile à la dynamique collective. Il assure toutefois ne pas vouloir mettre un terme à sa carrière internationale de cette manière et se dit prêt à purger une éventuelle sanction de la fédération. L'attaquant d'Al Nassr précise les critères de son éventuel retour en sélection : être en pleine forme physique, jouer régulièrement avec son club et continuer à marquer des buts. "Après avoir purgé ma suspension, je serai disponible - comme toujours - pour jouer et gagner avec notre équipe nationale", conclut-il dans son communiqué.

Jorge Jésus en a remis une couche après Norvège - Portugal

En conférence de presse d'après-match entre le Portugal et la Norvège (2-1) ce dimanche, le sélectionneur Jorge Jesus est sorti de ses gonds lorsqu'un journaliste lui a demandé s'il allait s'excuser après le clash avec Cristiano Ronaldo. "M'excuser pour quoi? Quelle serait la raison de m'excuser? Le problème à l'origine de tout cela, c'est l'échauffement du joueur. J'assume la responsabilité de la décision et de ce qui s'est passé. Mais s'excuser pour quoi ? À qui ? C'est absurde. Je suis le sélectionneur, je convoque qui je veux", a-t-il scandé. "Je ne demande l'avis de personne sur les joueurs que je veux sélectionner ou sur ceux qui joueront. En tant que sélectionneur, il y a des choses non négociables, et je ne peux donc pas être plus clair."