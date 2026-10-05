Cristiano Ronaldo : "M'excuser pour quoi ? À qui ?" Le sélectionneur portugais en remet une couche !

La star portugaise Cristiano Ronaldo a décidé de prendre sa retraite internationale avec fracas en raison d'un conflit avec Jorge Jésus, le nouveau sélectionneur, qui en a remis une couche en conférence de presse.

Cristiano Ronaldo claque la porte. Le joueur de football a quitté précipitamment le stade de Copenhague mercredi 30 septembre. En conférence de presse, à peine une heure plus tôt, le sélectionneur de l'équipe du Portugal, Jorge Jesus, avait pourtant assuré que le quintuple Ballon d'or devait participer à l'entraînement de veille de match. Le Portugal doit en effet affronter le Danemark demain, jeudi 1er octobre. "Il n'y a pas d'affaire Ronaldo", avait même balayé en conférence de presse Jorge Jesus. Mais sur Instagram le soir même, le Portugais prenait la décision de claquer la porte : "Après la conférence de presse de l'entraîneur de l'équipe nationale, et suite à une conversation avec le président de la Fédération portugaise de Football, j'ai décidé de quitter le camp d'entraînement."

Cristiano Ronaldo promet "la vérité à tous les Portugais"

Alors que l'avion personnel de Cristiano Ronaldo était l'appareil le plus suivi du site Flight Radar, Cristiano Ronaldo a indiqué sur Instagram qu'il révèlera prochainement "la vérité" aux Portugais. "En temps voulu, je dirai la vérité à tous les Portugais sur les raisons qui m'ont motivé à quitter l'équipe nationale, à laquelle je me suis toujours consacré", a ainsi ajouté le footballeur qui n'a pas manqué de souhaiter "bonne chance au Portugal et à tous [s]es coéquipiers, sans exception".

Dans un communiqué publié peu de temps après la publication de Cristiano Ronaldo sur Instagram, la Fédération portugaise a confirmé le départ précipité de sa star. "La Fédération portugaise de football informe que l’international portugais Cristiano Ronaldo a quitté le camp d’entraînement de l’équipe nationale, qui se tient à Copenhague", indique-t-elle sans s'étendre sur les raisons exactes.

Et en conférence de presse d'après-match entre le Portugal et la Norvège (2-1) ce dimanche, le sélectionneur Jorge Jesus est sorti de ses gonds lorsqu'un journaliste lui a demandé s'il allait s'excuser après le clash avec Cristiano Ronaldo. "M'excuser pour quoi? Quelle serait la raison de m'excuser? Le problème à l'origine de tout cela, c'est l'échauffement du joueur. J'assume la responsabilité de la décision et de ce qui s'est passé. Mais s'excuser pour quoi ? À qui ? C'est absurde. Je suis le sélectionneur, je convoque qui je veux", a-t-il scandé. "Je ne demande l'avis de personne sur les joueurs que je veux sélectionner ou sur ceux qui joueront. En tant que sélectionneur, il y a des choses non négociables, et je ne peux donc pas être plus clair."

La non-entrée de Ronaldo contre la Norvège au cœur du psychodrame

Quelles sont les raisons du départ de Cristiano Ronaldo ? Si tous les tenants et aboutissants de l'affaire ne sont pas encore connus, la principale raison qui explique le départ précipité de Cristiano Ronaldo est une décision de Jorge Jesus. À l'occasion du match de Ligue des Nations contre la Norvège, le sélectionneur portugais a en effet préféré laisser CR7 sur le banc, ce qui n'a pas plu au principal intéressé. Vexé, Cristiano Ronaldo a ensuite séché l'entraînement et pris son avion privé.