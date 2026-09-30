Ronaldo quitte le Portugal : que s'est-il passé avec la sélection et Jorge Jesus ?

Psychodrame entre Cristiano Ronaldo et le Portugal. CR7 a quitté le stade de Copenhague où l'équipe portugaise devait s'entraîner avant le match de jeudi. L'annonce de la retraite internationale de Ronaldo semble imminente.

Cristiano Ronaldo claque la porte. Le joueur de football a quitté précipitamment le stade de Copenhague ce mercredi 30 septembre. En conférence de presse, à peine une heure plus tôt, le sélectionneur de l'équipe du Portgual, Jorge Jesus, avait pourtant assuré que le quintuple Ballon d'or devait participer à l'entraînement de veille de match. Le Portugal doit en effet affronté le Danemark demain, jeudi 1er octobre. "Il n'y a pas d'affaire Ronaldo", balayait même en conférence de presse Jorge Jesus.

Quelques heures plutôt pourtant, une réunion organisée en urgence entre Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus et le président de la Fédération s'était toutefois tenue dans l'hôtel du footballeur, celui-ci ayant décidé de ne pas résider au même endroit que ses coéquipiers. L'objectif était alors de convaincre Cristiano Ronlado de rester dans l'équipe. Sur Instagram ce soir, le champion ne fait pas de suspense concernant la situation actuelle : "Après la conférence de presse de l'entraîneur de l'équipe Nationale, et suite à une conversation avec le président de la Fédération Portugaise de Football, j'ai décidé de quitter le camp d'entraînement."

Cristiano Ronald promet "la vérité à tous les Portugais"

Alors que l'avion personnel de Cristiano Ronaldo a quitté Madrid vers 19h30 en direction de Copenhague, et est ce mercredi soir l'appareil le plus suivi du site Flight Radar, Cristiano Ronaldo a indiqué sur Instagram qu'il révèlera prochaine "la vérité" aux Portugais. "En temps voulu, je dirai la vérité à tous les Portugais sur les raisons qui m'ont motivé à quitter l'équipe nationale, à laquelle je me suis toujours consacré", a ainsi ajouté le footballeur qui n'a pas manqué de souhaiter "bonne chance au Portugal et à tous [s)es coéquipiers, sans exception".

Dans un communiqué publié peu de temps après la publication de Cristiano Ronaldo sur Instagram, la fédération portugaise a confirmé le départ précipité de sa star. "La Fédération portugaise de football informe que l’international portugais Cristiano Ronaldo a quitté le camp d’entraînement de l’équipe nationale, qui se tient à Copenhague", indique-t-elle sans s'étendre sur les raisons exactes. Elle assure toutefois que "la préparation des matchs contre le Danemark et la Norvège, cette dernière devant se jouer à l’Estádio do Dragão, se poursuivra comme prévu, les 24 joueurs restants étant appelés" et que, malgré cette affaire, "l’ensemble de l’entourage maintient une concentration absolue sur les prochains engagements de l’équipe nationale et sur la réalisation des objectifs définis".