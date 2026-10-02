DIRECT. France - Italie : l'énorme erreur de Da Cunha, tout est relancé au Stade de France, suivez le match et le score en live

La France reçoit l'Italie au Stade de France pour le compte de la troisième journée de la Ligue des nations. Il s'agit du premier match de Zinédine Zidane en tant que sélectionneur des Bleus à domicile. Suivez le match en direct.

En direct

22:22 - La belle relance de Jacquet (78') Du haut de ses 21 ans, Jérémy Jacquet fait preuve d'une grande sérénité pour relancer parfaitement son camp malgré une grosse pression italienne. Il est à la hauteur du rendez-vous.

22:22 - Deux changements pour les Bleus (76') Zidane fait ses premiers changements dans ce France - Italie avec les entrées de Barcola et Camavinga à la place de Doué et Cherki.

22:20 - Truffert s'applique (75') Sur ce décalage de Doué, Truffert prend son temps pour ajuster son centre. Donnarumma anticipe et intervient assez facilement.

22:18 - Deux cartons distribués dans ce France - Italie (74') Ça chauffe entre Upamecano et Kean. Les deux hommes sont avertis par l'arbitre de France - Italie. Dayot Upamecano sera suspendu pour le match contre la Belgique lundi soir.

22:17 - Doué tombe dans la surface (73') Cherki alerte Doué dans la profondeur qui s'écroule dans la surface après un contact avec Fagioli. L'arbitre de France - Italie fait signe de jouer.

22:15 - Donnarumma sauve l'Italie ! (71') Encore une parade déterminante du gardien de l'Italie qui va très vite au sol sur cette frappe de Rabiot qui prenait le chemin des filets.

22:13 - LA GROSSE ERREUR DE DA CUNHA ! (68') ET L'ÉGALISATION ITALIENNE. Da Cunha est un peu trop tranquille sur ce contrôle et Bastoni en profite pour récupérer et tromper Maignan.

22:12 - Le joli mouvement (68') Cherki et Truffert combinent sur le côté gauche avant que le ballon n'arrive dans les pieds d'Olise qui manque de précision sur sa remise vers Dembélé.

22:10 - Esposito manque de vigilance (65') L'ailier italien a toute la défense française devant lui mais est parti un peu trop vite et est sanctionné d'une position de hors-jeu.

22:08 - Un ajustement tactique (64') Avec l'entrée de Vergara à la place de Pio Esposito, Kean bascule à la pointe de l'attaque. Vergara va occuper un rôle de meneur de jeu derrière l'attaquant.

22:06 - Les premiers changements de France - Italie (62') Roberto Mancini fait un double changement à l'heure de jeu avec les entrées de Vergara et Barella à la place de Pio Esposito et Tonali.

22:05 - La France veut faire le break (60') Malgré cette ouverture du score, les Bleus ne relâchent pas l'étreinte dans ce France - Italie et insistent pour inscrire un deuxième but qui ferait très mal à la Nazionale.

22:03 - Et un peu de chambrage (58') Après ce but, les supporters français taquinent leurs voisins transalpins avec des "Mais ils sont où les Italiens?".

22:01 - Et l'ovation pour Olise (56') Juste après ce but magnifique, Olise reçoit une belle ovation par les supporters français. Des "Olise" sont scandés en choeur.

22:00 - LE BUT SUBLIME !! (55') Combinaison parfaite !! Cherki décale Olise qui fracasse la barre. Le ballon finit par franchir la ligne de but. Les Bleus ouvrent le score dans ce France - Italie.

21:59 - Le premier carton de France - Italie (55') Sur cette belle talonnade d'Olise, Cherki filait vers la surface de réparation maie est accroché par Fagioli qui écope d'un carton jaune logique. Coup-franc très dangereux à suivre.

21:58 - Upamecano impassable (53') Quelle intervention autoritaire d'Upamecano qui est encore très fort ce soir dans ce France - Italie. Il est applaudi par le Stade de France.

21:55 - Donnarumma encore ! (50') Le gardien de l'Italien réalise une nouvelle parade sur cette frappe enroulée de Doué. Les Bleus ont enfin des occasions de but dans ce France - Italie.

21:53 - QUEL EXPLOIT DE DONNARUMMA ! (48') Doué revient sur son pied droit et envoie une frappe puissante à ras de terre. Donnarumma sort une première parade avant de se relever très vite pour arrêter la frappe de Dembélé. Un double arrêt génial de l'ancien Parisien.

21:52 - La passe entre les deux (47') Doué cherche un partenaire aux abords de la surface adverse mais sa passe est entre Cherki et Da Cunha qui ne peuvent pas se saisir du ballon.

21:50 - Début de la seconde période de France - Italie Pas de changement à la pause. Cette rencontre de Ligue des nations reprend et le score est toujours de parité entre Français et Italiens.

21:41 - Les statistiques de la première période de France - Italie La domination française s'est surtout matérialisée au niveau de la possession avec 61%. La France a également plus tiré avec 8 frappes contre 5 pour les Italiens qui se sont pourtant montrés les plus dangereux.

21:33 - La mi-temps de France - Italie ! 0-0 à la pause de cette rencontre de Ligue des nations. La France a copieusement dominé le premier acte mais c'est bien l'Italie qui s'est créée les meilleures occasions.

21:32 - Une frappe ratée (44') Frattesi met les mains sur la tête après une frappe lointaine totalement ratée qui finit loin des cages de Maignan. L'Italie termine plutôt bien ce premier acte.