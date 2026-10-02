DIRECT. France - Italie : encore des gros changements ? La composition probable pour la première de Zidane en France

La France reçoit l'Italie au Stade de France pour le compte de la troisième journée de la Ligue des nations. Il s'agit du premier match de Zinédine Zidane en tant que sélectionneur des Bleus à domicile.

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15:03 - Les dernières images de l'entrainement des Bleus au Stade de France Ce jeudi, les Bleus ont peaufiné les derniers détails avant ce France - Italie. C'était aussi l'occasion de retrouver le Stade de France où ils vont jouer les deux derniers matchs de cette trêve internationale. A la veille d'affronter l'Italie (20h45 sur TF1), les Bleus ont pris leurs repères au Stade de France , hier ! pic.twitter.com/vJsAi5FbMr — Equipe de France (@equipedefrance) October 2, 2026

14:01 - Le grand retour de Zinédine Zidane au Stade de France Ce France - Italie est une affiche très particulière pour Zinédine Zidane. Le nouveau sélectionneur de l'équipe de France était déjà très ému au moment de prendre sa place sur le banc lors des deux premiers matchs des Bleus. Mais ce soir, l'émotion risque d'être encore plus forte dans le stade où il avait soulevé la Coupe du monde avec les Bleus en 1998.

12:57 - La composition probable de l'Italie avec deux anciens Parisiens ? En face, l'Italie devrait aussi afficher un onze plutôt traditionnel avec la présence de Gianluigi Donnarumma dans les cages. En pointe, l'incertitude règne entre Kean et Pio Esposito. Le XI probable de l'Italie : Donnarumma - Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori - Barella, Tonali, Fagioli (ou Frattesi) - Maldini, P. Esposito (ou Kean), S. Esposito

11:59 - La composition probable des Bleus pour France - Italie Après un large turnover contre la Belgique ce lundi, Zinédine Zidane devrait revenir à un onze un peu plus type. Olise, Dembélé et Doué devraient former le trio offensif. Cherki pourrait débuter aux côtés de Rabiot et Koné dans l'entrejeu alors que Jacquet pourrait enchainer avec une nouvelle titularisation en défense centrale. Le XI probable des Bleus : Maignan - Koundé, Upamecano, Jacquet, Truffert - Cherki, Koné, Rabiot - Olise, Dembélé, Doué