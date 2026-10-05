DIRECT. France - Belgique : Lukebakio glace des Bleus dominateurs...suivez le match et le score

Au Stade de France, la Belgique a ouvert le score grâce à un but de Lukebakio. Les Bleus dominent mais manquent de réalisme dans le dernier geste.

En direct

22:00 - Carton jaune contre Lavia (57') Sur un duel face à Lepaul, le Belge signe un tacle par derrière qui emmène tout sur son passage. Carton jaune contre le milieu de terrain de la Belgique.

21:58 - Akliouche percute (55') Légèrement dans la surface à droite, Akliouche enchaîne les feintes de corps pour tenter de trouver la faille. Son centre est repoussé par l'arrière-garde belge.

21:56 - Dembélé n'enroule pas suffisamment (53') Suite à une frappe puissante contrée de Koné, Dembélé dispose d'espace au moment de recevoir le ballon dans les pieds. Le Tricolore déclenche une frappe du gauche mais il n'enroule pas suffisamment. Son geste n'est pas cadré. Les Bleus manquent encore d'efficacité dans ce France - Belgique.

21:53 - Lukebakio récupère haut (51') Face au gros pressing belge, Restes dégage de justesse. Sous le ballon, Lukebakio est seul et peut conserver dans le camp français.

21:51 - Dembélé apporte du danger (49') En ce début de seconde période de France - Belgique, Dembélé est omniprésent. Côté droit, il s'immisce dans la surface avant de délivrer un petit centre du droit. Vandervoodt plonge pour intercepter le ballon. Barcola était de toute façon trop loin.

21:49 - Koundé trouvé en dédoublement (47') Côté droit, Dembélé profite d'espaces pour provoquer et remonter le ballon à 25 mètres. L'attaquant sert Koundé qui a fait l'effort dans la profondeur. Son centre est contré, corner.

21:48 - Reprise ! C'est reparti pour ce France - Belgique, sans changement de part et d'autre.

21:32 - C'est la pause, la Belgique mène ! (0-1) Au terme d'un premier acte dominé par les Bleus, la Belgique s'est montrée bien plus chirurgicale devant le but. Elle mène 1-0 au Stade de France face à des Français qui disposent du ballon sans se montrer véritablement dangereux.

21:31 - Temps additionnel (45') L'arbitre assistant indique une minute de temps additionnel en cette fin de premier acte de France - Belgique.

21:29 - Koundé manque son contrôle (45') Servi en profondeur par Dembélé, Koundé cherche à s'emmener son ballon mais manque son contrôle. Sortie de but pour Vandervoodt.

21:28 - Corner pour les Bleus (43') Face à la percussion de Barcola, Lukebakio vient prêter main forte à Castagne. Le centre du Français est contré, corner.

21:25 - Koné récupère mais plombe la relance (40') Après une bonne récupération de balle devant sa surface, Koné opère une remontée de balle dans l'axe. Le milieu manque totalement sa passe pour Barcola qui avait entamé une course en profondeur côté gauche. Le ballon file en touche.

21:23 - Les Bleus menés pour la première fois sous Zidane Depuis que Zinédine Zidane a pris ses fonctions, l'équipe de France n'avait jamais été menée. Reste à voir la réaction des Français.

21:21 - Les Belges climatisent le Stade de France ! (0-1) Dominée dans ce premier acte, la Belgique ouvre le score ! Parfaitement lancé dans la profondeur par Lavia, Lukebakio ajuste Restes d'une frappe brossée du gauche. Quelle efficacité des hommes de van Bommel !

21:18 - LePaul manque le dernier geste (33') Côté droit, Dembélé remonte le ballon jusque dans la surface belge avant de délivrer un ballon en retrait pour Lepaul. L'attaquant déclenche une frappe en première intention qui termine dans les tribunes. Le rennais n'a pas été aidé par le rebond juste avant de réaliser son geste.

21:15 - Le festival d'Akliouche (31') Dans la surface côté droit, Akliouche enchaîne les dribles. Face à deux Belges, l'attaquant parisien se résout à remettre en retrait pour Koundé qui déclenche un centre en une touche. C'est repoussé. Toujours 0-0 dans ce France - Belgique !

21:13 - Pas de main belge ! (28') Sur un bon centre piqué de Lepaul, Lukebakio touche le ballon de la main mais le bras est collé au corps. Alors que les Bleus demandent un penalty, l'arbitre demande de jouer. Situation de contre pour les Belges.

21:11 - Dembélé opte pour la solution en solitaire (26') Après une bonne récupération de balle haute signée Yoro, Dembélé profite d'espace pour repiquer dans l'axe, bien aidé par l'appel croisé de son défenseur qui ne ménage pas ses efforts. L'attaquant pousse trop loin son ballon et en perd la possession.

21:09 - La France fait la différence dans le petit jeu (24') Légèrement dans la surface belge, les Bleus se trouvent dans un petit périmètre. Barcola décale Koné qui trouve Lepaul. En pivot dans l'axe, le Français signe une frappe trop écrasée, captée sans problème par Vandevoordt.

21:06 - La Belgique ne trouve pas la clé (21') Sur cette séquence de possession belge, les hommes de van Bommel concèdent du terrain face à un bloc français franchement compact dans l'axe. Les Red Devils terminent malgré tout cette action avec un centre rentrant de Lukebakio qui ne donne rien.

21:05 - Zidane demande du rythme (19') Sur cette relance assez lente de Lacroix, Zidane n'hésite pas à demander plus de rythme dans ce France - Belgique.

21:03 - Lepaul fait l'effort (17') Servi en profondeur, l'attaquant parvient à résister à Mechele pour prendre possession du ballon dans les 5,50 mètres belges à gauche. Face à la pression de la charnière adverse, Lepaul revient derrière, tout en conservant le ballon. C'est bien joué.

21:00 - Lepaul manque de peu sa tête (15') Côté droit, Dembélé trouve Lepaul qui joue bien le coup en renversant le jeu côté gauche. Diouf signe un centre entre Mechele et Ngoy pour le buteur rennais qui manque de peu le ballon de la tête. Les Bleus poussent dans ce France - Belgique !

20:58 - Akliouche manque son centre (13') Sur un corner joué à deux, Dembélé décale Akliouche qui enchaîne avec un centre enroulé au second poteau. Son ballon file directement en sortie de but.